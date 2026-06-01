LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA VIETA I CONCERTI DI TRAVIS SCOTT (17 LUGLIO) E YE – KANYE WEST (18 LUGLIO) PREVISTI ALLA RCF ARENA DI REGGIO EMILIA PER PULSE OF GAIA FESTIVAL: LE INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DEI BIGLIETTI.

La produzione del festival Pulse Of Gaia prende atto della decisione della Prefettura di Reggio Emilia di vietare i concerti di Travis Scott e YE – Kanye West previsti rispettivamente venerdì 17 luglio e sabato 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia.

Modalità rimborso biglietti:

I circuiti ufficiali di prevendita Ticketmaster e Vivaticket invieranno, entro giovedì 4 giugno, via e-mail agli acquirenti tutti i dettagli sulle modalità per effettuare la richiesta del rimborso per i concerti di Travis Scott (17 luglio) e YE – Kanye West (18 luglio).

Sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti acquistati tramite Ticketmaster e Vivaticket entro il 19 luglio 2026.

Il rimborso dovrà essere richiesto esclusivamente presso il canale di acquisto utilizzato per l’emissione del biglietto, sarà pari al prezzo + prevendita del biglietto e sarà erogato nei termini previsti dalla legge.

Maggiori informazioni sullo svolgimento delle altre tre giornate del festival Pulse Of Gaia saranno comunicate il prima possibile.

https://pulseofgaiafestival.com/

www.instagram.com/pulseofgaiafestival/

www.rcfarena.com

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