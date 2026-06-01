Niccolò Fabi: grande successo per il debutto del tour estivo

Grande successo per la partenza del tour estivo di Niccolò Fabi che sarà protagonista, insieme ai suoi compagni di viaggio, sui palchi delle principali rassegne musicali della penisola, in prestigiosi luoghi all’aperto, anfiteatri storici, arene sotto le stelle e appuntamenti al tramonto.

Per il debutto del tour, all’interno della rassegna ecosostenibile Romagna in Fiore, il cantautore romano si è esibito davanti a migliaia di persone arrivate a piedi o in bicicletta alla Torraccia di Ravenna, per un live immerso nella natura in cui la sua musica ha trovato il suo spazio naturale: essenziale, autentico, umano.

Nessun artificio scenico, nessuna grande distanza dal pubblico, ma una vera e propria esperienza intima e collettiva allo stesso tempo.

Con oltre 2 ore di show, Niccolò Fabi ha attraversato più di vent’anni di musica e scrittura, dando vita ad un racconto coerente e profondamente umano. Dall’apertura affidata a “La promessa”, passando per “Costruire”, “Oriente” e “Una buona idea” fino ai brani più recenti dell’album “Libertà negli occhi”, il concerto ha unito generazioni diverse attraverso canzoni che continuano a parlare al presente con delicatezza e precisione.

Negli ultimi anni, inoltre, grazie alla presenza di parti strumentali che mescolano psichedelia ed elettronica, i live del cantautore hanno assunto un approccio musicale sempre più vicino a un sound internazionale.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi i colleghi e amici, da sempre parte del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche per quest’esperienza ci sono Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’ultimo album del cantautore nella baita di montagna in Val di Sole e che Niccolò ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui è Responsabile della sezione Canzone.

Di seguito gli appuntamenti estivi di Niccolò Fabi:

11 GIUGNO | JESOLO (VE) – ARENILE PIAZZA BRESCIA (Festival Aqua)

13 GIUGNO | CASERTA – BELVEDERE DI SAN LEUCIO

15 GIUGNO | ROMA – CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE (Roma Summer Fest)

28 GIUGNO | SUSA (TO) – ANFITEATRO ROMANO (Borgate dal vivo)

04 LUGLIO | VERONA – TEATRO ROMANO (Contaminazioni musicali)

05 LUGLIO | FIRENZE – PARCO MEDICEO DI PRATOLINO (Musart Festival)

16 LUGLIO | PORTO ROTONDO (OT) – TEATRO MARIO CEROLI

17 LUGLIO | CABRAS (OR) – TEATRO DI THARROS (I Gigante dell’Arte 2026)

18 LUGLIO | SARROCH (CA) – VILLA SIOTTO

24 LUGLIO | ARENZANO (GE) – VILLA FIGOLI

25 LUGLIO | BRA (CN) – PARCO LA ZIZZOLA (Attraverso Festival)

27 LUGLIO | GROTTAGLIE (TA) – CAVE DI FANTIANO (Cinzella festival)

30 LUGLIO | BARD (AO) – FORTE DI BARD

31 LUGLIO | GARDONE RIVIERA (BS) – ANFITEATRO DEL VITTORIALE (Festival Tener-a-mente)

01 AGOSTO | AREZZO – FORTEZZA MEDICEA (Arezzo Music Fest)

03 AGOSTO | VICO DEL GARGANO (FG) – CONVENTO DEI CAPPUCCINI (FestAmbienteSud)

12 AGOSTO | SIROLO (AN) – ARENA PARCO DELLA REPUBBLICA

21 AGOSTO | ZAFFERANA ETNEA (CT) – ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO (Etna in scena)

22 AGOSTO | AGRIGENTO – TEATRO PANORAMICA DEI TEMPLI (Ellenic Music Festival)

05 SETTEMBRE | BERTINORO (FC) – GIARDINI DELLA ROCCA (Entroterre Festival)

I biglietti per le date dei concerti sono disponibili sui circuita di vendita e prevendita tradizionali.

Per tutte le info sui biglietti: https://magellanoconcerti.it/

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