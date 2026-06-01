Disponibile dal 29 maggio, 24/7 rappresenta perfettamente l’identità artistica di Gabriel Tonelli. Il brano nasce con l’intenzione di evocare un immaginario quasi bellico, una tensione “militare all’italiana” che si intreccia con sonorità urban e strumenti tradizionali.

Anche il trailer del singolo pubblicato sul suo profilo IG racchiude una forte componente simbolica: il plettro, mostrato come un oggetto dal forte valore evocativo, diventa metafora della musica stessa.

Ciò che viene trasportato non è qualcosa di materiale, ma un’eredità fatta di suoni, identità e cultura. Sarà proprio il nonno Lucio, nel video, ad aprire simbolicamente questo involucro, rappresentando il passaggio di valori, tradizione musicale e memoria tra generazioni.

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GABRIEL TONELLI

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