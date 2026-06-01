29.5 C
Milano
lunedì, Giugno 1, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Gabriel Tonelli: nuovo singolo “24/7”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
65
copertina-24_7
copertina-24_7

Disponibile dal 29 maggio, 24/7 rappresenta perfettamente l’identità artistica di Gabriel Tonelli. Il brano nasce con l’intenzione di evocare un immaginario quasi bellico, una tensione “militare all’italiana” che si intreccia con sonorità urban e strumenti tradizionali.

Anche il trailer del singolo pubblicato sul suo profilo IG racchiude una forte componente simbolica: il plettro, mostrato come un oggetto dal forte valore evocativo, diventa metafora della musica stessa.

Ciò che viene trasportato non è qualcosa di materiale, ma un’eredità fatta di suoni, identità e cultura. Sarà proprio il nonno Lucio, nel video, ad aprire simbolicamente questo involucro, rappresentando il passaggio di valori, tradizione musicale e memoria tra generazioni.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

GABRIEL TONELLI

Instagram / TikTok / Spotify

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Annullati i concerti di Travis Scott (17 luglio) e Ye – Kanye West
Articolo successivo
XII edizione del festival siciliano: “Indiegeno Fest”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy