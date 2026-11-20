FRIDA OPERA MUSICAL sarà protagonista alla 40ª edizione della Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara, in Messico – uno dei più importanti appuntamenti culturali e letterari a livello internazionale- con un incontro speciale dedicato al progetto artistico e al dialogo culturale tra Italia e Messico in programma venerdì 4 dicembre, dalle 18.30.

Un’importante occasione di visibilità e un prestigioso riconoscimento per Frida Opera Musical, chiamato a rappresentare la creatività e la produzione artistica italiana in un’edizione particolarmente significativa per il nostro Paese, che torna a Guadalajara come Ospite d’Onore a diciotto anni dall’ultima presenza in questa veste.

La Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara (che si terrà dal 28 novembre al 6 dicembre 2026) ha programma di oltre 120 appuntamenti, con più di sessanta autrici e autori, che attraversa letteratura, arte, musica, cinema e spettacolo.

Tra i protagonisti italiani attesi alla manifestazione anche Alessandro Baricco, che il 29 novembre aprirà il programma letterario della Fiera.

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