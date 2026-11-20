L’inflazione torna ad accelerare in Italia e cresce la preoccupazione per le conseguenze sui bilanci delle famiglie lombarde.

Secondo le ultime stime preliminari dell’Istat, a ottobre 2026 l’aumento dei prezzi al consumo ha raggiunto il 5,4% su base annua, rispetto al 4,2% registrato a settembre. Una crescita alimentata soprattutto dai rincari energetici, che rischia di incidere ulteriormente sulle spese quotidiane dei cittadini.

In Lombardia, gli ultimi dati territoriali consolidati, relativi a settembre, mostrano una situazione articolata. Milano registra un’inflazione annua del 3,7%, Brescia del 3,9%, mentre a Cremona l’incremento si attesta al 3,1%. Valori inferiori alla media italiana del 4,2%, ma che non devono essere interpretati come un’assenza di difficoltà per i consumatori.

I dati misurano infatti la velocità di aumento dei prezzi e non il costo complessivo della vita. Una distinzione particolarmente importante in una regione come la Lombardia, dove le condizioni economiche e le spese sostenute dalle famiglie possono variare sensibilmente da un territorio all’altro.

A preoccupare è soprattutto l’andamento dell’energia. A Brescia, nel mese di settembre, i beni energetici hanno registrato un aumento del 26% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre per gli altri energetici, riferiti al mercato libero, l’incremento ha raggiunto il 29,3%. Si tratta di variazioni che incidono direttamente sulle spese domestiche e che diventano ancora più rilevanti con l’arrivo della stagione invernale.

Anche il quadro nazionale conferma la pressione sui consumatori. A ottobre i prezzi dei beni energetici sono aumentati del 31,4% su base annua, quelli degli alimentari non lavorati del 7,5% e quelli dei prodotti acquistati più frequentemente del 5,8%. Rincari che riguardano beni e servizi ai quali le famiglie difficilmente possono rinunciare.

«Il fatto che alcune città lombarde registrino un’inflazione inferiore alla media nazionale non significa che le famiglie stiano affrontando una situazione semplice. Quando aumentano le bollette, i generi alimentari e le spese quotidiane, anche variazioni apparentemente più contenute finiscono per incidere sul bilancio familiare. Il problema non è soltanto quanto crescono i prezzi, ma quanto reddito rimane concretamente a disposizione dei cittadini dopo aver sostenuto le spese essenziali» commenta Davide Zanon, segretario regionale di Codici Lombardia

CODICI Lombardia richiama inoltre l’attenzione sulla diversa capacità delle famiglie di assorbire i rincari. Secondo i dati Istat relativi al terzo trimestre 2026, l’aumento dei prezzi misurato dall’indice armonizzato è stato del 4,4% per le famiglie con i livelli di spesa più bassi, contro il 2,9% per quelle con i livelli più elevati. Un divario nazionale che evidenzia come l’inflazione possa colpire in maniera più intensa i nuclei economicamente vulnerabili.

Per l’associazione è necessario rafforzare il monitoraggio territoriale dei prezzi, prestando particolare attenzione alle spese energetiche, ai prodotti alimentari e ai beni di prima necessità. Occorre inoltre individuare strumenti di sostegno realmente mirati alle famiglie in difficoltà, evitando interventi indiscriminati che rischiano di disperdere risorse senza raggiungere chi ne ha maggiore bisogno.

«La Lombardia è una realtà economica complessa, con differenze importanti tra i territori. Per questo riteniamo necessario che il monitoraggio dei prezzi non si limiti agli indicatori nazionali, ma permetta di comprendere come i rincari incidano concretamente sulla vita quotidiana dei cittadini. Tutelare il potere d’acquisto significa intervenire sulle spese essenziali e garantire maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi».

CODICI Lombardia continuerà a seguire l’andamento dell’inflazione e del costo della vita, anche nell’ambito delle attività di monitoraggio dei prezzi, affinché le difficoltà dei consumatori trovino adeguata attenzione nelle politiche regionali e nazionali.

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