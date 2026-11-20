Lunedì 23 novembre, alle ore 18.15, presso la sede del Centro Culturale di MILANO (Largo Corsia dei Servi, 4), si terrà l’evento “Testimoniare gentilezza e aiutare chi aiuta: Un palco per un’ambulanza”, promosso dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, da Conflavoro PMI Varese e Mediobanca Premier.

L’incontro sarà un’occasione per conoscere più da vicino la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, i valori che ne guidano l’attività e il suo impegno nel promuovere iniziative capaci di generare un impatto concreto sulla comunità.

“Testimoniare gentilezza e aiutare chi aiuta” è infatti il motto della Fondazione, che racchiude la volontà di sostenere chi ogni giorno si impegna concretamente al servizio degli altri.

Al centro della serata ci sarà infatti un grande progetto di solidarietà a sostegno di Croce d’Oro Milano OdV, con l’obiettivo di unire le persone attorno a un’iniziativa condivisa.

Nel corso dell’incontro saranno presentate le realtà coinvolte e le finalità del progetto. Al termine degli interventi seguirà un aperitivo, momento di incontro e condivisione tra i partecipanti.

La partecipazione è esclusivamente su invito ed è rivolta a imprenditori e liberi professionisti.

È possibile sostenere la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS attraverso la donazione del 5×1000.

Informazioni sul sito al link: www.uomoepellicano.it.

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