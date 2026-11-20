Arriva il 4 dicembre in libreria, il volume conclusivo della miniserie che percorre le gesta del celebre detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle.

SHERLOCK HOLMES E I MISTERI DI LONDRA 2. IL RITORNO DI JACK IL SALTATORE è scritto da Jean-Pierre Pécau e illustrato da Michel Suro, con la traduzione dal francese di Giovanni Zucca.

Londra, 1894. Il ritrovamento del corpo senza vita di una bambina dà il via a una rocambolesca indagine del celebre detective di Baker Street.

In questo episodio, nuovi omicidi continuano a insanguinare le strade di Londra, soprattutto nei quartieri poveri dell’East End. Holmes, accompagnato da Fénéon e Watson, è sulle tracce dell’assassino.

Dalle fumerie d’oppio di Whitechapel all’esclusivo circolo del fratello di Sherlock, Mycroft Holmes, la morsa si stringe e, con grande sorpresa di Watson, fa riaffiorare un passato che il dottore pensava sepolto per sempre nei meandri della sua memoria, da qualche parte nei temibili pozzi di Kabul…

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