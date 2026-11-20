A Torino le celebrazioni per la Festa dell’Indipendenza della Repubblica di Polonia — che ricorre ufficialmente l’11 novembre — trovano il loro momento più intenso e significativo in un raffinato appuntamento musicale: sabato 21 novembre, alle ore 16:00, il Salone d’Onore di Palazzo Madama ospiterà un prestigioso concerto aperto al pubblico.

L’evento è organizzato dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano e dalla Comunità Polacca di Torino-Ognisko Polskie w Turynie, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

Protagonisti della serata saranno il soprano Dominika Zamara e l’arpista Leonardo Ciacci, che offriranno al pubblico un suggestivo viaggio musicale attraverso i secoli. Il programma spazierà tra i capolavori del compositore cinquecentesco Jan di Lublino e le pagine immortali di Fryderyk Chopin, Stanislaw Moniuszko, Ignacy Paderewski e Mieczysław Karlowicz, arricchite da un omaggio alla tradizione italiana con brani di Vincenzo Bellini.

Un legame storico profondo tra Torino e la Polonia.

La musica fa da ponte a una memoria storica condivisa e profonda. La ricorrenza dell’11 novembre celebra infatti la riconquista della sovranità nazionale nel 1918, dopo oltre un secolo di spartizioni territoriali imposte da potenze straniere (Russia, Prussia e Austria-Ungheria) a partire dal 1795.

Torino e il Piemonte vantano con la Polonia un legame antico, nato già all'epoca del Risorgimento, quando centinaia di patrioti polacchi combatterono per l'indipendenza italiana — molti sotto la guida del generale Garibaldi — ricevendo in cambio sostegno morale e concreto per la liberazione della propria patria.

Questo sodalizio si rinsaldò ulteriormente al termine della Prima guerra mondiale. Nel 1919 nacque in Francia l’Armata Blu del generale József Haller, rinforzata da 22.000 soldati polacchi (ex prigionieri dell’esercito austroungarico catturati dal Regio Esercito Italiano) che vennero raggruppati e addestrati nel campo della Mandria di Chivasso. Durante la permanenza nel Torinese, grazie all’impegno del Comitato Pro-Polonia presieduto dall’avvocato Attilio Begey (poi console onorario), ai militari furono offerte opportunità di istruzione, attività culturali e sportive.

La comunità oggi

La presenza polacca a Torino si è radicata e strutturata nel tempo: dopo la Seconda guerra mondiale, la comunità si è costituita ufficialmente grazie ad alcuni ufficiali reduci dal corpo d’armata del generale Anders, rimasti in città per completare i loro studi. Negli anni ’80 l’associazione è stata protagonista di numerose iniziative a sostegno del sindacato Solidarność, continuando ancora oggi a custodire i legami culturali tra la madrepatria e le famiglie polacche che vivono e lavorano nel Torinese.

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