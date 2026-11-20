Dal 20 al 29 novembre, tra Mirabella Eclano (Avellino) e Napoli, si terrà “DONNE, POTERE, CORPO”, la rassegna che attraverso il cinema italiano indaga la rappresentazione del corpo femminile, le dinamiche del potere e le possibilità di emancipazione.

Biglietti disponibili in loco.

Il progetto, dedicato alla regista prematuramente scomparsa nel 2023 Chiara Rigione, è promosso dallo ZiaLidiaSocialClub e prosegue il percorso avviato con la proiezione del film “Persepolis” lo scorso agosto ad Avellino.

Al centro della rassegna ci sono sei donne, protagoniste dei film in programma, attraverso le cui storie emerge la complessità dell’identità femminile, fatta di contraddizioni, trasformazioni, desideri e conquiste, in un percorso che riconosce alle donne un ruolo centrale nella costruzione della società e della propria storia.

“DONNE, POTERE, CORPO” propone un itinerario che non si limita alla rilettura cinematografica del passato, ma invita a interrogare il presente.

Maternità, bellezza, matrimonio, sessualità, lavoro, autorità, memoria e autodeterminazione diventano temi attraverso cui osservare i meccanismi culturali e sociali che hanno costruito e continuano a condizionare l’identità femminile.

La direzione artistica è affidata a Paolo Mereghetti, tra i più autorevoli critici cinematografici italiani, Pietro Marcello, regista di riconosciuto rilievo nel panorama cinematografico contemporaneo, e Michela Mancusi, direttrice editoriale della rivista “Cine Moi”.

Accanto alla direzione artistica, il progetto si avvale del contributo organizzativo di Andrea De Vinco, Ivan Meola e Simona Genovese, il cui lavoro concorre alla realizzazione e al coordinamento dell’iniziativa.

Un ruolo centrale nell’iniziativa è svolto dal sostegno della Regione Campania, attraverso il contributo previsto dall’ex L.R. 30/2016, che rende possibile la realizzazione di un progetto culturale capace di coniugare promozione cinematografica, partecipazione, valorizzazione del territorio e approfondimento di temi di rilevanza sociale.

In questa prospettiva, “DONNE, POTERE, CORPO” contribuisce a rafforzare il ruolo della Campania quale territorio attivo nella produzione e nella promozione culturale, capace di proporre iniziative che dialogano con il dibattito nazionale e con le principali questioni della contemporaneità.

La rassegna, che mette in relazione luoghi, pubblici e competenze, valorizzando il cinema come esperienza condivisa e occasione di partecipazione culturale, si svolgerà principalmente presso il Cinema Carmen di Mirabella Eclano (Via Var) con un appuntamento speciale a Napoli presso CasaCinema (Via Cisterna dell’Olio, 46) dedicato alla presentazione della rivista “Cine Moi”.

https://www.cinemacarmen.it/donne-potere-corpo-rassegna-di-cinema-restaurato/

https://www.zialidiasocialclub.it/

https://www.facebook.com/ZiaLidiaSC/

https://www.instagram.com/zialidia_socialclub/

https://www.instagram.com/

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia