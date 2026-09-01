Sergio Bonelli Editore presenta: “Dylan Dog. Angoscia”

Un’altra iniziativa per festeggiare i 40 anni di Dylan Dog: arrivano in libreria e fumetteria dal 4 settembre due meravigliose storie dylaniate, amatissime dal pubblico.

“Angoscia” e “Margherite” sono per la prima volta raccolte in DYLAN DOG. ANGOSCIA, volume della collana Graphic Novel con cui Sergio Bonelli Editore rende omaggio ai più grandi artisti che hanno magistralmente interpretato l’Indagatore dell’Incubo.

Splatter, violento e paradossale, certo. Ma anche enigmatico, compassionevole e profondamente struggente. Dylan Dog incrocia le più segrete emozioni umane, Dove si annidano orrore e paura, ma anche desiderio e fragilità.

Nelle due storie raccolte in questo volume, con lo splendido bianco e nero di Carlo Ambrosini, mostruoso e umano si fondono e confondono, sfumando nel grigio delle mille sfaccettature dell’anima.

Il volume contiene gli episodi “Angoscia” e “Margherite”, scritti da Tiziano Sclavi e illustrati da Carlo Ambrosini. Ai due autori è dedicata anche la postfazione a cura di Franco Busatta “Carlo e Tiziano (+Enea)”.

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