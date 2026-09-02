Feste, sagre e grandi eventi tra settembre e novembre

Da settembre a novembre, la Valtellina si veste dei colori caldi della stagione, trasformandosi in un vero e proprio tripudio di profumi, sapori e paesaggi dorati.
Continuano i grandi eventi sportivi ciclistici e di running, ma soprattutto prendono vita i maggiori appuntamenti enogastronomici per celebrare i vini e i prodotti tipici locali, insieme alle più note ricette tradizionali, dai pizzoccheri agli sciatt.
L’autunno è anche tempo di transumanza con le feste che accompagnano gli animali di ritorno dai pascoli estivi. Ecco il calendario dei principali appuntamenti in Valtellina:
APPUNTAMENTI PER TUTTI I GUSTI
- Sagra dei Crotti (Chiavenna, 5-6 e 12-13 settembre)
- Pizzocchero d’Oro e Weekend del Gusto (Teglio, tutti i weekend dal 5 sett. al 29 nov.)
- ViVa – Vini Valtellina (Sondrio, 11-14 settembre)
- La Pizzoccherata più lunga d’Italia (Bormio, 6 settembre)
- Morbegno in Cantina (Morbegno, 25-27 settembre, 2-4 e 9-11 ottobre)
- La Migiondara (Migiondo – Sondalo, 11 ottobre)
- Dì de la Brisaola (Chiavenna, 3-4 ottobre)
- Gustosando (Albaredo per S. Marco, Buglio In Monte, Dubino e Mello, dal 3 al 18 ott.)
- Mostra del Bitto (Morbegno, 17-18 ottobre)
- Eroico Rosso Sforzato Wine Festival (Tirano, 31 ottobre-1° novembre)
SPORT E ADRENALINA TRA I MONTI
- ICON Livigno Xtreme Triathlon (Livigno, 2-5 settembre)
- Internazionali d’Italia – Rider Cup e Coppa Italia di Downhill (Madesimo, 4-6 settembre)
- International Rosetta Skyrace a Val Gerola (Rasura, 6 settembre)
- Ortles Haute Route Trail (Bormio, 11-12 settembre)
- Stelvio Autumn Bike Party (Bormio, 19 settembre)
- Cronoscalata Alpe Motta (Campodolcino, 27 settembre)
- Trofeo Vanoni (Morbegno, 25 ottobre)
- Valtellina Wine Trail (Sondrio e comuni vicini, 7 novembre)
CULTURA E FOLKLORE
- Al dì de la Bronza (Valdidentro, 19 settembre)
- Alpen Fest (Livigno, 26-27 settembre)
- Fiera di San Martino (Tirano, 11 novembre)
In allegato maggiori informazioni sugli eventi elencati, e un itinerario dedicato alle esperienze benessere in Valtellina per un “back to” all’insegna del relax. Al seguente link il calendario completo sul sito Valtellina.it: Eventi Valtellina
Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia