30 C
Milano
mercoledì, Settembre 2, 2026
HomeEVENTI
EVENTI

Feste, sagre e grandi eventi tra settembre e novembre

Davide Falco
By Davide Falco
0
91
APF Valtellina - PiattiTipici_Polenta
APF Valtellina - PiattiTipici_Polenta

Da settembre a novembre, la Valtellina si veste dei colori caldi della stagione, trasformandosi in un vero e proprio tripudio di profumi, sapori e paesaggi dorati.

Continuano i grandi eventi sportivi ciclistici e di running, ma soprattutto prendono vita i maggiori appuntamenti enogastronomici per celebrare i vini e i prodotti tipici locali, insieme alle più note ricette tradizionali, dai pizzoccheri agli sciatt.

L’autunno è anche tempo di transumanza con le feste che accompagnano gli animali di ritorno dai pascoli estivi. Ecco il calendario dei principali appuntamenti in Valtellina:

APPUNTAMENTI PER TUTTI I GUSTI

  • Sagra dei Crotti (Chiavenna, 5-6 e 12-13 settembre)
  • Pizzocchero d’Oro e Weekend del Gusto (Teglio, tutti i weekend dal 5 sett. al 29 nov.)
  • ViVa – Vini Valtellina (Sondrio, 11-14 settembre)
  • La Pizzoccherata più lunga d’Italia (Bormio, 6 settembre)
  • Morbegno in Cantina (Morbegno, 25-27 settembre, 2-4 e 9-11 ottobre)
  • La Migiondara (Migiondo – Sondalo, 11 ottobre)
  • Dì de la Brisaola (Chiavenna, 3-4 ottobre)
  • Gustosando (Albaredo per S. Marco, Buglio In Monte, Dubino e Mello, dal 3 al 18 ott.)
  • Mostra del Bitto (Morbegno, 17-18 ottobre)
  • Eroico Rosso Sforzato Wine Festival (Tirano, 31 ottobre-1° novembre)

SPORT E ADRENALINA TRA I MONTI

  • ICON Livigno Xtreme Triathlon (Livigno, 2-5 settembre)
  • Internazionali d’Italia – Rider Cup e Coppa Italia di Downhill (Madesimo, 4-6 settembre)
  • International Rosetta Skyrace a Val Gerola (Rasura, 6 settembre)
  • Ortles Haute Route Trail (Bormio, 11-12 settembre)
  • Stelvio Autumn Bike Party (Bormio, 19 settembre)
  • Cronoscalata Alpe Motta (Campodolcino, 27 settembre)
  • Trofeo Vanoni (Morbegno, 25 ottobre)
  • Valtellina Wine Trail (Sondrio e comuni vicini, 7 novembre)

CULTURA E FOLKLORE

  • Al dì de la Bronza (Valdidentro, 19 settembre)
  • Alpen Fest (Livigno, 26-27 settembre)
  • Fiera di San Martino (Tirano, 11 novembre)

In allegato maggiori informazioni sugli eventi elencati, e un itinerario dedicato alle esperienze benessere in Valtellina per un “back to” all’insegna del relax. Al seguente link il calendario completo sul sito Valtellina.it: Eventi Valtellina

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Oltre l’onda K-Pop: i poeti di Seoul scelgono l’Italia
Articolo successivo
Celiachia a scuola: sicurezza alimentare e inclusione, le indicazioni di AIC per il nuovo anno scolastico
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy