La registrazione sul portale del Comune necessaria per la maggior parte delle deroghe

Da lunedì 7 settembre sarà in vigore il sanzionamento elettronico nella Ztl Isola, attraverso il sistema di telecamere installate ai varchi di accesso.

La disciplina della Zona a traffico limitato, attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6, prevede alcune deroghe per residenti, domiciliati, lavoratori e specifiche categorie di veicoli.

I veicoli dei residenti e dei domiciliati all’interno della Ztl già in possesso di un pass sosta sono stati automaticamente associati a un pass digitale per la Ztl Isola, consultabile nel Fascicolo del Cittadino. Chi non dispone di un pass sosta può registrare il proprio veicolo sul portale del Comune, così come i proprietari o titolari di box e posti auto situati all’interno dell’area.

Possono accedere senza ulteriori adempimenti ciclomotori e motoveicoli, taxi e veicoli NCC, veicoli al servizio di persone con disabilità titolari di contrassegno, nonché i mezzi già autorizzati o automaticamente derogati, come ambulanze e veicoli di soccorso.

I titolari di un pass sosta valido nelle aree limitrofe Filoviaria 9 o Filoviaria 10, che abbiano effettuato l’accesso prima dell’attivazione della Ztl, sono autorizzati alla sosta all’interno dell’area Isola durante gli orari di validità della disciplina e al successivo transito in uscita.

I residenti e i domiciliati all’interno della Ztl Isola o delle aree pedonali interne di via Pepe, via Borsieri, via Toce e piazza Minniti potranno autorizzare una volta al giorno l’accesso di un veicolo di accompagnamento per il tempo strettamente necessario. L’autorizzazione consente esclusivamente il transito nella Ztl Isola e non l’accesso alle aree pedonali interne. La richiesta dovrà essere effettuata prima dell’ingresso tramite il Fascicolo del Cittadino.

Dalla fine di giugno è inoltre attiva una specifica agevolazione per i residenti e domiciliati di età pari o superiore a 75 anni, che possono registrare preventivamente la targa di un familiare, accompagnatore o caregiver abituale. In questo caso l’autorizzazione ha validità annuale e consente l’accesso senza la necessità di effettuare la richiesta giornaliera. La registrazione della targa può essere effettuata presso il Comando Decentrato di Polizia Locale – Zona 9.

I veicoli diretti alle autorimesse commerciali accreditate all’interno della Ztl potranno accedere liberamente nella fascia oraria compresa tra le 19.30 e le 6, senza ulteriori adempimenti da parte dei clienti, come già avviene nella Ztl Quadrilatero. Saranno infatti le autorimesse a registrare le targhe e a trasmetterle al Comune. Analoga procedura è prevista per le strutture ricettive presenti all’interno della Ztl, che potranno registrare le targhe dei propri clienti per consentire le operazioni di carico e scarico bagagli e la salita e discesa dei passeggeri.

A seguito del confronto con residenti e attività economiche sono state inoltre introdotte ulteriori deroghe, per le quali dal 27 luglio è disponibile la registrazione tramite SPID o CIE sul portale del Comune. In particolare, potranno richiedere l’autorizzazione i lavoratori turnisti impiegati presso attività situate all’interno della Ztl Isola e titolari di un abbonamento agevolato Filoviaria 9 o 10, con il riconoscimento di un veicolo per ciascun avente diritto. Potranno inoltre registrare un veicolo i titolari o gestori delle attività economiche aventi titolo presenti all’interno della Ztl, anch’essi in possesso di un abbonamento agevolato Filoviaria 9 o 10, nel limite di un veicolo per attività.

La registrazione è inoltre prevista per le imprese incaricate, con rapporti contrattuali continuativi, di attività di pulizia, igienizzazione, custodia, manutenzione e servizi integrati agli edifici ubicati all’interno della Ztl, per le imprese della produzione e del commercio di pane, prodotti da forno e pasticceria fresca presenti nell’area, per le società che gestiscono servizi di mobilità condivisa, limitatamente ai veicoli impiegati nelle attività di movimentazione, manutenzione, ricarica e gestione operativa dei mezzi, per le imprese della grande distribuzione organizzata e dell’autotrasporto che effettuano consegne a domicilio di prodotti acquistati online e per le imprese che svolgono attività di distribuzione e consegna di quotidiani e periodici.

Restano inoltre autorizzati senza necessità di registrazione i veicoli classificati come furgoni isotermici o coibentati, con o senza gruppo refrigerante, idonei al trasporto di derrate alimentari fresche e diretti ad attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno della Ztl. Per tali mezzi il transito e la sosta negli stalli dedicati sono consentiti, nella fascia oraria di attivazione della Ztl, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

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