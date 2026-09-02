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Bollate, 57 anni di matrimonio: il Comune consegna un attestato a Grazia e Alberto

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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57-anni- di matrimonio
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57 anni di matrimonio, ma anche una lunga storia di impegno e presenza nella comunità bollatese.

Oggi la Sindaca Carolina Nizzola ha consegnato a Grazia Sarcina e Alberto Dorato un attestato per celebrare questo importante anniversario.

Per molti anni Grazia e Alberto hanno gestito una gelateria a Bollate, diventando con la loro attività un punto di riferimento per intere generazioni di giovani e per la comunità. Un luogo di incontro che ha accompagnato la quotidianità di tanti bollatesi e che oggi fa parte della memoria della città.

La consegna dell’attestato è stata anche l’occasione per rivolgere alla coppia i più sinceri auguri dell’Amministrazione comunale e per sottolineare il valore di un percorso di vita costruito insieme, giorno dopo giorno.

Non possiamo aggiungere giorni alla vita, ma possiamo aggiungere vita ai giorni – il messaggio della Sindaca alla coppia”.

A Grazia e Alberto gli auguri di tutta la comunità di Bollate per i loro 57 anni insieme.

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