L’atto conclusivo della XVII edizione della rassegna JAZZaltro, sarà domenica 6 settembre, a Olgiate Olona(Va)

Enrico Pieranunzi, nome di punta della scena jazz italiana e internazionale si esibirà in piano solo.

Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Olgiate Olona e con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Capace di coniugare lirismo, libertà improvvisativa e raffinata profondità armonica, il pianista e compositore romano eseguirà pagine del suo immenso repertorio e proporrà alcuni brani tratti dal recente album Heroes (pubblicato dall’etichetta Abeat Records), al quale hanno collaborato tre giovani musicisti di talento: Aldo Di Caterino al flauto, Carlo Bavetta al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria.

Pieranunzi in piano solo è un’avventura da seguire nota dopo nota: classe, eleganza e immaginazione sono gli ingredienti di un’esperienza sonora che riesce a catturare appassionati e non di ogni genere musicale.

Si passa da una canzone di Gershwin a Scarlatti, da un blues a una composizione originale che racconta una storia tutta sua. È stato scritto che Pieranunzi“si prende la libertà di interpretare se stesso” e che la sua musica “dà voce al desiderio di superamento del confine interpretativo”.



Al termine dell’esibizione del jazzista romano verrà offerto al pubblico un aperitivo grazie al sostegno della Pasticceria Chiara Fabio Longhin e a Slow Food.

Domenica 6 settembre

Olgiate Olona (Va)

Ore 11, Cortile del Municipio, via L. Greppi 4

Enrico Pieranunzi piano solo (concerto e aperitivo)



jazzaltro.it

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