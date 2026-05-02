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Luciano Ligabue: partito il tour europeo “Certe Notti in Europa” e tanti eventi in arrivo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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LIGABUE_CERTENOTTI_EUROPA
LIGABUE_CERTENOTTI_EUROPA

Partito ieri 1° maggio, da Barcellona:CERTE NOTTI IN EUROPA”, il tour di LUCIANO LIGABUE che toccherà Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

Intanto cresce l’attesa per LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony, uno show unico con cui mercoledì 6 maggio il Liga inaugurerà il palco dell’Unipol Dome nel quartiere Santa Giulia di Milano.

Sarà il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue, segnando così l’inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia.

Luciano Ligabue_La notte di Certe notti_ph Maurizio Bresciani_
Luciano Ligabue_La notte di Certe notti_ph Maurizio Bresciani_

Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, LA NOTTE DI CERTE NOTTI proseguirà con attesissimi 4 eventi a giugno negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano e con il gran finale nei principali palasport italiani da settembre, che partirà dall’Arena di Verona.

Le grandi feste partiranno dagli stadi a giugno: il 5 giugno allo Stadio Comunale di BIBIONE (Venezia) si terrà la data zero CERTE NOTTI A BIBIONE a cui seguiranno i grandi eventi live CERTE NOTTI A ROMA il 12 giugno allo Stadio Olimpico di ROMA, CERTE NOTTI A TORINO il 17 giugno all’Allianz Stadium di TORINO e CERTE NOTTI A MILANO il 20 giugno (a un anno esatto da Campovolo 2025) allo Stadio San Siro di MILANO (SOLD OUT).

Le celebrazioni per il trentennale di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della carriera del Liga, e il ventennale del primo Campovolo proseguiranno a settembre e ottobre con un tour che si preannuncia imperdibile.

Da settembre il gran finale: 14 città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Unipol Dome, ultima data live di Ligabue per il 2026.

Di seguito il calendario completo del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto:

1° maggioBARCELLONA – Razzmatazz – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

2 maggioMADRID – Sala Riviera – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

6 maggioMILANO – Unipol Dome – LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony

8 maggioPARIGI – Olympia – CERTE NOTTI IN EUROPA

9 maggioLONDRA – 02 SHEPHERD’S BUSH – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

11 maggioUTRECHT – Tivolivredenburg Rond – CERTE NOTTI IN EUROPA

12 maggioBRUXELLES – Cirque Royal – CERTE NOTTI IN EUROPA

14 maggioLUSSEMBURGO – Rockhal – CERTE NOTTI IN EUROPA

16 maggioZURIGO – The Hall – CERTE NOTTI IN EUROPA

5 giugnoBIBIONE (Venezia) – Stadio Comunale – CERTE NOTTI A BIBIONE (DATA ZERO)

12 giugnoROMA – Stadio Olimpico – CERTE NOTTI A ROMA

17 giugnoTORINO – Allianz Stadium – CERTE NOTTI A TORINO

20 giugnoMILANO – Stadio San Siro – CERTE NOTTI A MILANO (SOLD OUT)

22 settembreVERONA – Arena di Verona

25 settembrePADOVA – Kioene Arena

27 settembreBERGAMO – ChorusLife Arena

29 settembreGENOVA – Pala Teknoship

1 ottobreLIVORNO – Modigliani Forum

3 ottobrePESARO – Vitrifrigo Arena

6 ottobreFIRENZE – Nelson Mandela Forum

8 ottobreMANTOVA – PalaUnical

10 ottobreBOLOGNA – Unipol Arena

14 ottobreMESSINA – Pala Rescifina

16 ottobreEBOLI – PalaSele

18 ottobreBARI – Palaflorio

20 ottobreANCONA – Pala Prometeo

24 ottobreMILANO – Unipol Dome

I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario.

Frecciarossa è treno ufficiale del tour.

 Radiofreccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali del tour.

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