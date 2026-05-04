Rho, chiude per due mesi via Biringhello

Per consentire la manutenzione straordinaria delle tombinature legate al torrente Bozzente, è necessaria la chiusura di via Biringhello a Rho in corrispondenza del ponte che sovrasta il corso d’acqua. Il ponte rimarrà chiuso dall’11 maggio al 6 luglio 2026. L’intervento prevede interventi di manutenzione straordinaria alla struttura, la rimozione delle barriere laterali del ponte, demolizione e ricostruzione dei cordoli laterali, installazione di nuove barriere di protezione.

L’ordinanza di Polizia Locale prevede divieto di transito veicolare e pedonale su Via Biringhello in corrispondenza del ponte a scavalco sul torrente Bozzente al confine con il territorio di Lainate. Via Biringhello diventerà temporaneamente strada senza uscita nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Umbria/Emilia fino al ponte a scavalco del torrente. Viene previsto il limite di velocità veicolare a 30 Km/h nello stesso tratto stradale.

Il preavviso di chiusura verrà indicato in diversi punti della zona. Sono previste deviazioni o, per chi arriva da via Ariosto, alla intersezione con via Cairoli in direzione Sempione, l’obbligo di proseguire dritto. Il cronoprogramma prevede circa 60 giorni di lavori.

Gli interventi rientrano nell’investimento da 5 milioni di euro (3,5 circa con fondi PNRR e la restante quota con finanziamenti comunali) stanziato per risanare le strutture di tutto il tratto tombinato del torrente lungo circa 2 km.

I lavori sono partiti a metà settembre 2025. In seguito a un’attività ispettiva completa dell’intero tratto del torrente integrata da una campagna di indagini sul degrado dei materiali, sono state avviate opere di sistemazione strutturale e idraulica dei manufatti e dei relativi attraversamenti stradali. Si è già lavorato nelle vie Pastrengo e Cornaggia. I lavori proseguono in questo momento in via Volturno e via San Martino.

“Ci scusiamo con i cittadini per i disagi conseguenti alla chiusura del ponte, si tratta di un intervento davvero significativo e, al termine dei lavori, potremo godere a lungo degli effetti positivi di quanto viene messo in atto – spiega l’Assessora Valentina Giro – Queste opere garantiscono la messa in sicurezza di tutto il percorso del Bozzente che attraversa la città, anche in anni recenti fonte di problemi ed esondazioni”.

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