Madame Tour Estate 2026. Dal 30 giugno live nei Festival

Madame annuncia il DISINCANTO TOUR. Da novembre la cantautrice sarà protagonista sui palchi dei principali club italiani. I biglietti sono disponibili a partire da oggi alle 18.00 su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti, in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, partirà con la data zero il 28 novembre dal Vox Club di Nonantola (MO), il 30 novembre Madame sarà al Cartiere Carrara di Firenze, proseguirà poi l’1 dicembre al Palapartenope di Napoli, il 5 dicembre all’Atlantico di Roma e il 19 dicembre arriverà all’Estragon di Bologna.

Quest’estate Madame si esibirà live nei principali festival italiani con il Madame Tour Estate 2026. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali. Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, il tour toccherà alcuni dei più importanti festival italiani.

Madame sarà il 30 giugno al Ma la Notte Sì! Festival – Area Verde a Capannori (LU) con la data zero e proseguirà il 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (MI), il 6 luglio al Flowers Festival a Collegno (TO), il 9 luglio al Live in Genova Festival a Genova, il 12 luglio all’Anima Festival a Cervere (CN), il 14 luglio a Bergamo, al NXT Festival, il 27 luglio al Villafranca Festival 2026 a Villafranca (VR), il 29 luglio all’Udine Vola 2026 a Udine, il 3 agosto allo Zoo Music Fest a Pescara, il 9 agosto all’Arena della Regina a Cattolica (RN), l’11 agosto al Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi (LU), il 12 agosto al Castiglioncello Festival a Castiglioncello (LI), il 18 agosto ad Alghero (SS), in occasione dell’Alguer Summer Festival, il 23 agosto all’Arena Bianca a Ostuni (BR), il 25 agosto al Fossato del Castello a Barletta (BT), il 2 settembre al Vicenza in Festival a Vicenza, il 4 settembre al Trento Live Fest di Trento, l’11 settembre al Dream Pop Fest di Palermo e, infine, il 13 settembre al Festival Taormina Arte di Taormina (ME).

Madame porterà in tour anche il nuovo album, DISINCANTO, pubblicato per Sugar Music lo scorso 17 aprile. Le 14 tracce che lo compongono racchiudono gli ultimi anni vissuti da Madame, restituendo un percorso personale e artistico in continua evoluzione. Il concetto di disincanto nasce dal dubbio e dall’accettazione della complessità delle cose, dal riconoscere che non tutto è bianco o nero e che spesso le domande contano più delle risposte. DISINCANTO significa avere il coraggio di prendere posizione e raccontare la propria verità, accettando anche che possa essere messa in discussione. Proprio nel confronto e nel dubbio si apre lo spazio per una libertà più consapevole.

MADAME TOUR ESTATE 2026

30 giugno 2026 – Capannori (LU) – Ma la Notte Sì! Festival – Area Verde (data zero)

3 luglio 2026 – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival – Castello

6 luglio 2026 – Collegno (TO) – Flowers Festival – Parco della Certosa Reale

9 luglio 2026 – Genova – Live in Genova Festival – Arena del Mare – Area Porto Antico

12 luglio 2026 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’anima

14 luglio 2026 – Bergamo – NXT Festival

27 luglio 2026 – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026 – Castello Scaligero

29 luglio 2026 – Udine – Udine Vola 2026 – Castello

3 agosto 2026 – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico

9 agosto 2026 – Cattolica (RN) – Arena della Regina

11 agosto 2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli

12 agosto 2026 – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival – Castello Pasquini

18 agosto 2026 – Alghero (SS) – Alguer Summer Festival

23 agosto 2026 – Ostuni (BR) – Arena Bianca (Foro Boario)

25 agosto 2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello

2 settembre 2026 – Vicenza – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori

4 settembre 2026 – Trento – Trento Live Fest – Trentino Music Arena

11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura

13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico

DISINCANTO TOUR 2026

28 novembre 2026 – Nonantola (MO) – Vox Club (data zero)

30 novembre 2026 – Firenze – Cartiere Carrara

1 dicembre 2026 – Napoli – Palapartenope

5 dicembre 2026 – Roma – Atlantico

19 dicembre 2026 – Bologna – Estragon

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