Premio Bindi. è il festival dedicato alla memoria di Umberto Bindi, uno dei più importanti nel panorama della canzone d’autore, torna con la sua XXII edizione il 9 – 10 – 11 luglio a Santa Margherita Ligure (Anfiteatro Umberto Bindi – Piazza Martiri della Libertà) in provincia di Genova.

Si rinnova anche quest’anno la partnership con SOUNDREEF, entità di gestione indipendente legittimata all’intermediazione del diritto d’autore che metterà a disposizione un premio in denaro per il vincitore.

Un’apposita Commissione interna selezionerà tra gli iscritti al bando (scaduto il 1° maggio), coloro che accederanno alla fase finale, che si svolgerà il 10 luglio 2026 a Santa Margherita Ligure.

In quell’occasione gli artisti si potranno esibire dal vivo, accompagnati dai propri musicisti, e interpreteranno quattro brani: tre firmati dai finalisti e uno di Umberto Bindi scelto dall’artista in accordo con la Direzione Artistica del Premio.

I finalisti verranno avvisati tramite e-mail certificata entro e non oltre il 10 giugno 2026.

Oltre alla prestigiosa Targa Premio Bindi, vengono assegnate tra i finalisti anche la Targa “Giorgio Calabrese” al miglior autore, la Targa “Armando Corsi” al miglior musicista e la Targa “Beppe Quirici” al miglior arrangiamento.

Durante il Premio Bindi porteranno sul palco la loro musica anche artisti affermati e si terranno incontri, dibattiti, presentazioni di progetti discografici e libri.

Dieci anni fa, nel 2016, è stato istituito il Premio Bindi alla Carriera, riconoscimento conferito a ospiti musicali di levatura nazionale o internazionale che si è contraddistinto per meriti artistici.

Tra i vincitori delle scorse edizioni Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Mauro Pagani in qualità di musicista e produttore (2017), Ron (2018), Morgan (2019), Marco Masini (2021), Nada (2022), Neri Marcorè (2023), Motta (2024) e Paola Turci (2025).

Il Premio Bindi è organizzato dall’Associazione Le Muse Novae e la direzione artistica è affidata a ZIBBA. È sostenuto dal contributo del Comune di Santa Margherita Ligure e dalla Regione Liguria .

www.premiobindi.com

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