20.9 C
Milano
domenica, Maggio 3, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Premio Bindi torna con la sua XXII edizione: 9 – 10 – 11 luglio

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
79
Umberto-Bindi-
Umberto-Bindi-

Premio Bindi. è il festival dedicato alla memoria di Umberto Bindi, uno dei più importanti nel panorama della canzone d’autore, torna con la sua XXII edizione il 9 – 10 – 11 luglio a Santa Margherita Ligure (Anfiteatro Umberto Bindi – Piazza Martiri della Libertà) in provincia di Genova.

Si rinnova anche quest’anno la partnership con SOUNDREEF, entità di gestione indipendente legittimata all’intermediazione del diritto d’autore che metterà a disposizione un premio in denaro per il vincitore.

Un’apposita Commissione interna selezionerà tra gli iscritti al bando (scaduto il 1° maggio), coloro che accederanno alla fase finale, che si svolgerà il 10 luglio 2026 a Santa Margherita Ligure.

In quell’occasione gli artisti si potranno esibire dal vivo, accompagnati dai propri musicisti, e interpreteranno quattro brani: tre firmati dai finalisti e uno di Umberto Bindi scelto dall’artista in accordo con la Direzione Artistica del Premio.

I finalisti verranno avvisati tramite e-mail certificata entro e non oltre il 10 giugno 2026.

Oltre alla prestigiosa Targa Premio Bindi, vengono assegnate tra i finalisti anche la Targa “Giorgio Calabrese” al miglior autore, la Targa “Armando Corsi” al miglior musicista e la Targa “Beppe Quirici” al miglior arrangiamento.

Durante il Premio Bindi porteranno sul palco la loro musica anche artisti affermati e si terranno incontri, dibattiti, presentazioni di progetti discografici e libri.

Dieci anni fa, nel 2016, è stato istituito il Premio Bindi alla Carriera, riconoscimento conferito a ospiti musicali di levatura nazionale o internazionale che si è contraddistinto per meriti artistici.

Tra i vincitori delle scorse edizioni Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Mauro Pagani in qualità di musicista e produttore (2017), Ron (2018), Morgan (2019), Marco Masini (2021), Nada (2022), Neri Marcorè (2023), Motta (2024) e Paola Turci (2025).

Il Premio Bindi è organizzato dall’Associazione Le Muse Novae e la direzione artistica è affidata a ZIBBA. È sostenuto dal contributo del Comune di Santa Margherita Ligure e dalla Regione Liguria.

 www.premiobindi.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

                                                                                                                                                

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
GBIM Jazz Experience: il trio Anodic Breath in concerto giovedì 7 maggio a Milano
Articolo successivo
Club Tenco: fino al 31 maggio le autocandidature per le Targhe Tenco 2026
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy