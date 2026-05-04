Visite guidate in costumi d’epoca a Villa Burba

Villa Burba rientra tra i 48 luoghi protagonisti dal 9 al 17 maggio di Ville Aperte in Brianza, rassegna che si va estendendo in ben quattro province nella sua 24esima edizione. Il 9 maggio sono previste visite in costume seicentesco, come già avvenuto in occasione della Festa della Burba lo scorso 29 marzo. Grazie a un accordo di collaborazione tra il Tourist Infopoint cittadino e i Padri Oblati del Santuario, sarà possibile nello stesso giorno partecipare a visite guidate in costume anche al Collegio dei Padri Oblati e al Santuario dell’Addolorata. La locandina che unisce i due beni di maggior valore storico, architettonico e artistico presenti in città è stata realizzata dagli studenti di terza del corso di Grafica dell’Istituto Cannizzaro.

VILLA BURBA

Le visite guidate a Villa Burba sono organizzate dal Comune di Rho con la Biblioteca Popolare. Si svolgeranno dalle ore 10.30 alle ore 16.30 (partenza dell’ultimo tour guidato) ed è necessaria la prenotazione online su Villa Burba Medici Cornaggia – VILLE APERTE IN BRIANZA.

Le visite si inseriscono nel contesto di Ville Aperte in Brianza: il pubblico è invitato a scoprire o riscoprire ville di delizia, dimore storiche e luoghi d’arte del territorio. Tema di questa proposta primaverile è “Storie che restano” e mette al centro il valore del racconto: ogni luogo custodisce memorie, personaggi e vicende che attraversano il tempo e continuano a rivolgersi a chi visita questi spazi, creando connessioni tra passato e presente. Sono coinvolti 35 comuni situati in 4 province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco e Como. Obiettivo è quello di offrire un format innovativo di valorizzazione del territorio e di recupero della propria identità da parte della comunità, con la straordinaria apertura in contemporanea di oltre cento beni culturali e attraverso nuove modalità di fruizione.

Villa Burba Medici Cornaggia, ultimata nel 1665, come indica la data incisa sul camino dell’omonima sala, è stata nel tempo residenza di numerose figure storiche. L’adiacente parco, che conserva elementi di pregio, ospita una varietà di specie botaniche di particolare interesse, offrendo un contesto di visita che unisce valore storico e paesaggistico.

COLLEGIO DEI PADRI OBLATI E SANTUARIO DELL’ADDOLORATA

In virtù dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra Infopoint e Padri Oblati, le visite in abiti del Cinquecento si terranno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (partenza dell’ultimo tour guidato). Per info: viadellabellezza@oblatirho.it.

Da settembre 2025 il Santuario della Beata Vergine Addolorata è entrato a far parte del progetto “Le vie della Bellezza”, itinerario storico-artistico e spirituale istituito nel 2021 dalla Diocesi di Milano e dalla Pastorale Giovanile. Giovani volontari portano i visitatori a conoscere la chiesa, la sua arte e la sua storia, con uno stile non accademico. Il Santuario ha una storia lunga, tutto parte con il Miracolo della Lacrimazione, il 23 aprile 1583: due rhodensi videro l’effige della Madonna, affrescata in un gesiolo campestre, lacrimare sangue.

L’evento destò grande scalpore e attirò l’attenzione dell’allora arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo. San Carlo approvò l’effettivo miracolo e dopo alcuni mesi, nel marzo 1584, decretò la fondazione di un luogo di venerazione. I Padri Oblati furono lì destinati dal Borromeo fin dalla posa della prima pietra. In seguito alla riforma del venerabile padre Giorgio Maria Martinelli, vennero ricostituiti negli attuali Padri Oblati Missionari, con una più attenta vocazione alla missionarietà locale e diocesana.

Alle soglie del XX secolo, dopo aspre difficoltà, la chiesa venne finalmente conclusa, insieme al Collegio del Padri, e fu elevata a Basilica romana minore nel 1923 da papa Pio XI. Il Santuario accoglie opere del Morazzone e del Procaccini, due dei più grandi pittori del periodo barocco lombardo. Sull’altare, pregiati organi del XVIII secolo si affiancano alle moderne sculture di Floriano Bodini. La navata e il transetto sono decorati con affreschi degli ottocenteschi Giuseppe Carsana e Luigi Morgari.

“Villa Burba e il complesso del Santuario sono due luoghi molto cari ai rhodensi, ma sono anche per loro luoghi da scoprire nella loro storia e nei loro particolari – commenta l’assessore al Turismo e Vicesindaco Maria Rita Vergani – Ville Aperte in Brianza e la collaborazione con i Padri Oblati, oltre alla disponibilità della Biblioteca Popolare, ci permettono di mettere in atto una occasione speciale, creando un mini itinerario che unisce due luoghi davvero ricchi di bellezza. Aspettiamo rhodensi e non rhodensi, perché sia la Villa seicentesca sia il Collegio e il Santuario meritano di essere scoperti e riscoperti”.

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