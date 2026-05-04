Beba, annuncia la tracklist del nuovo album “L’Imperatrice”

BEBA annuncia l’uscita del nuovo album “L’IMPERATRICE”, disponibile da venerdì 8 maggio su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica (licenza di Altafonte Italia).

“L’IMPERATRICE” è un album sentito e sincero, il titolo racconta non solo un’attitudine, ma anche un legame con l’esoterismo e con l’immaginario dei tarocchi: l’Imperatrice è infatti una carta simbolo di creatività, fertilità artistica e potenza femminile. Da qui nasce l’idea strutturale dell’album, in cui ogni brano è associato a una carta, costruendo un vero e proprio viaggio simbolico e narrativo che attraversa archetipi, identità e trasformazione.

Il percorso parte da “Il Matto” e arriva fino a “Il Mondo”, come se l’artista fosse una cartomante che rivela e mescola le carte, mettendo le proprie verità sul tavolo. L’album è un viaggio attraverso le sfaccettature della vita di BEBA: desideri nascosti, rapporto con il successo, la scuola, la famiglia, l’autostima, il dolore e le dinamiche amorose. Ogni carta diventa una lente emotiva e psicologica attraverso cui leggere questi temi, trasformando il disco in una mappa di crescita personale e consapevolezza.

L’album, composto da 15 tracce, è arricchito dai featuring con Jake La Furia, Omär e Nitro ed è caratterizzato da un sound urban e rap che si intreccia con scelte vocali e produttive che riflettono i diversi stati emotivi dei brani: dall’autotune usato come filtro emotivo e paradossale, fino a momenti di rap puro e diretto, privo di mediazioni.

“L’IMPERATRICE” non racconta solo un percorso: lo mette in scena. È un disco che parla di controllo e perdita, vulnerabilità e potere, costruzione identitaria e caos creativo, in cui ogni brano rappresenta una tappa necessaria di un viaggio interiore e universale.

Tracklist

1. INTRO (Il Matto)

2. TOO MUCH (Il Mago)

3. NIÑA (La Papessa)

4. IMPERATRICE (L’Imperatrice)

5. TRINITY feat. Jake La Furia (Il Papa)

6. DA CAPO (Gli Amanti)

7. KATE NOS (Il Carro)

8. 2K LACRIME (La Giustizia)

9. PELLE PORCELLANA feat. Omär (La Ruota della Fortuna)

10. ATENA (La Forza)

11. B & W (La Temperanza)

12. VELENO (La Torre)

13. TU CHE HAI FATTO (La Stella)

14. SILENZIO feat. Nitro (Il Giudizio)

15. PAROLE D’ODIO (Il Mondo)

BEBA

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