Il vetro come materiale di design: 5 idee regalo originali per la casa

Il vetro è per sua stessa natura un materiale di design. Sostenibile, versatile, bello e trasparente, si rivela l’ideale per valorizzare gli spazi. Non a caso lo troviamo protagonista nei serramenti, nelle pavimentazioni e nei rivestimenti, così come in diversi oggetti d’arredo, complice la sua duplice natura: pratica ed esteticamente gradevole.

Oggi vi proponiamo 5 idee regalo originali che lo vedono protagonista, in linea con le tendenze dell’interior design. Ci siamo ispirati alle proposte di WD lifestyle (sito https://wdlifestyle.it/it/), che mette a disposizione un’ampia scelta di oggetti originali e ricchi di stile, perfetti per valorizzare qualsiasi ambiente: per la casa, ma anche per l’ufficio.

Bicchieri in vetro: un grande classico

I bicchieri in vetro sono un grande classico della tradizione veneziana; il loro commercio ha dato lustro come pochi all’economia e allo stesso concetto di lusso per cui è stata famosa nei secoli la Serenissima.

Realizzati in diverse forme e tipologie, impreziosiscono la tavola. Non necessariamente occorre regalare un set intero: basta un solo bicchiere particolare per stupire.

Tutta la raffinatezza dei calici in vetro

I calici sono quei bicchieri che avere in casa non guasta mai: da utilizzare nei momenti di relax, in compagnia della persona del cuore, così come quando si hanno ospiti.

Anche in questo caso, vengono realizzati in diverse tipologie, a seconda della bevanda che vanno a ospitare e dello stile. Un regalo che permette di fare bella figura nella sua semplicità.

Bottiglie e caraffe: un oggetto, tante possibili varianti

La bottiglia in vetro si presenta in tantissime varianti in base all’uso:

oliera;

caraffa per l’acqua, il tè freddo, un succo, ecc.;

brocca di forma più stondata, ottima anche come vaso per fiori;

bottiglie per vino e liquori.

Non resterà che scegliere la tipologia più in linea con i propri gusti (e quelli della persona a cui si fa il regalo).

Un barattolo diverso, che racconta una storia

Il vetro permette di dare vita a dei barattoli di design che sono pura poesia. Possono riportare una scritta, avere colori originali (nel coperchio e nel resto della superficie), così come l’aggiunta di accessori audaci: un cucchiaio, dando vita a una zuccheriera.

Il barattolo potrà essere impreziosito con delle caramelle o dei cioccolatini, ma anche un messaggio scritto a mano, su un foglio arrotolato e chiuso con un filo, oppure contenuto in una piccola bustina. Può sembrare un oggetto “povero”, ma non se di design.

La tazza che non ti aspetti

Vi capita mai di andare al bar e sentire la persona vicino a voi intenta a ordinare un caffè in vetro? Il sapore è diverso, così come la bellezza di una bevanda gustata nella più totale trasparenza.

Per questo le tazzine in vetro sono un ottimo regalo, così come quelle per il tè e persino la tisaniera. È possibile abbinarle a una teiera anch’essa in vetro, creando un set dal design minimale, oppure dei cucchiaini.

Soluzioni che danno modo di personalizzare il dono, rendendolo ancora più speciale.

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