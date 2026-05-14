XXDONO”, il nuovo brano di TIZIANO FERRO disponibile in tutti gli store digitali e in radio da venerdì 15 maggio (https://sugarmusic.lnk.to/XXDONO, è la prova che la “XDONO” che festeggia quest’anno 25 anni di successi era già all’epoca della sua uscita una canzone proiettata nel futuro della musica italiana, un po’ come Marty McFly in “Back To The Future”.

La sentita strofa inedita di Lazza e la nuova strumentale del brano, firmata da NKO e Zef, non fanno che certificare l’innegabile attualità di una canzone che suonava 2026 già nel 2001.

Fin dal suo debutto Tiziano Ferro ha sempre avuto l’immediatezza, l’urgenza e la limpidità dei testi urban che oggi sono la quotidianità delle strofe, dei ritornelli e delle classifiche della musica italiana e oggi più che mai questa sua attitudine innata è resa ancora più evidente da questa nuova “XXDONO”.

Registrata da Tiziano Ferro e Lazza a Los Angeles, ripartendo da zero, “XXDONO” è stata l’occasione per far incontrare due dischi di diamante con la volontà e l’entusiasmo di celebrare e ricreare assieme un innegabile classico.

Come ha raccontato Ferro: “Quando nel 2001 presentavo questo brano alle etichette in cerca di contratto nessuno voleva firmare quel sound, troppo R’N’B per quel tempo. Oggi sono felice di aver aperto una strada e di aver dato il via ad un nuovo genere nel nostro paese”.

Parlando invece di Lazza, Ferro ha raccontato: “Lazza mi scrisse quando ancora era un ragazzo che stava iniziando a farsi largo nel mondo della musica. Era un mio fan e ci scrivemmo, come ormai succede spesso, su Instagram. Di lui mi colpiva non solo lo stile rap ma anche il fatto che fosse un ottimo musicista, uno capace di suonare anche Mozart all’occorrenza.

Quando tempo dopo lo vidi sul palco di Sanremo rimasi stupito positivamente dal suo passaggio. Era uno dei pochi artisti sempre in nota e il pezzo era bellissimo, il mio brano preferito di quella edizione.

Auguro a Lazza, un artista completo e fortissimo, una lunghissima carriera e di continuare a scrivere canzoni che possano rimanere, come quella “Cenere” che me lo ha fatto scoprire, nel cuore e nella testa del pubblico”.

Per Lazza: “Xdono è un brano generazionale capace di passare, come è successo a me, di madre in figlio, e che oggi come ieri tutti conoscono. Sono felice che Tiziano abbia pensato a me. Mentre parlavamo tempo fa gli avevo buttato lì il fatto che amassi quella canzone e che sarebbe stato incredibile cantarla insieme ma non avrei mai immaginato di essere il coprotagonista di questa nuova versione.

Ammetto che scrivere la mia strofa è stato impegnativo, mi sentivo un grande carico di responsabilità perché sapevo di mettere mano su un brano che è un colosso della musica italiana e di lavorare accanto ad una leggenda”.

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