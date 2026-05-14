Apple Music invita tutti i Little Monsters a scoprire l’ultimo capitolo dell’era MAYHEM della vincitrice di 16 GRAMMY®, Oscar ed Emmy Award, Lady Gaga, con Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem.

Diretto e prodotto da Morningview, il film della performance live debutterà globalmente su Apple Music e in 15 cinema AMC negli Stati Uniti il 15 maggio alle 05:00 (CET).

Il livestream di MAYHEM Requiem sarà accessibile su Apple Music senza necessità di abbonamento al momento della prima.

L’intera performance e l’album live in audio spaziale saranno successivamente disponibili on-demand esclusivamente per gli abbonati Apple Music.

Dopo un anno definito dall’opulenta teatralità e dalla grandiosità di MAYHEM, Gaga reinventa l’album per una performance intima, registrata dal vivo il 14 gennaio presso The Wiltern di Los Angeles.

Quando l’artista ha dato il via al The MAYHEM Ball — il tour internazionale a supporto del suo settimo album MAYHEM, vincitore del Grammy — ha viaggiato per il mondo portando con sé il proprio teatro d’opera.

Prodotto a livello esecutivo da Gaga e Michael Polansky, il tour univa una messa in scena su larga scala, elementi narrativi e alta moda, con una trama che esplorava i temi della dualità, della morte e della rinascita.

Ogni sera, le colonne e le finiture ornamentali della facciata di questo teatro surreale e magnifico hanno fatto da sfondo al suo viaggio nella follia di MAYHEM. Ma ora il teatro d’opera è ridotto in macerie: è tempo di rendere omaggio e prepararsi per l’atto finale.

Per Apple Music Live, Gaga presenta MAYHEM Requiem, una celebrazione e una reinterpretazione musicale di MAYHEM. Come il fantasma della sua stessa opera gotica, l’artista trascorre gran parte della serata al Wiltern di Los Angeles al pianoforte o ai sintetizzatori, dirigendo arrangiamenti reinventati di “Abracadabra”, “Disease” e del resto della tracklist tra colonne e rovine sparse del MAYHEM Ball.

MAYHEM Requiem è al contempo il compagno perfetto dell’album originale e un’esperienza a sé stante. L’album live sarà disponibile in Audio Spaziale su Apple Music dal 15 maggio, permettendo agli ascoltatori di vivere la performance come se fossero presenti.

Aggiungi l’album live in anteprima ora QUI e ascoltalo in Audio Spaziale in esclusiva su Apple Music dal 15 maggio.

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