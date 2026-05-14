Elettra Lamborghini: nuovo singolo, “Bam Bam Bambina”

Elettra Lamborghini ritorna con un nuovo singolo dal sapore estivo, intitolato “Bam Bam Bambina”, in uscita sulle piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia da venerdì 22 maggio.

“Bam Bam Bambina” è un ritorno alle origini e a quelle sonorità latin che hanno da sempre contraddistinto il sound di Elettra. Il singolo mescola sonorità merengue e ritmi caraibici, possiede un testo divertente e un ritornello contagioso che sarà impossibile non cantare quest’estate.

“Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da ‘bambina’ perché è un po’ ribelle e difficile da gestire. Dall’altra è sottoposta anche al giudizio esterno di come la vorrebbero gli altri. Ma una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po’ nel testo perché io mi sento davvero multi-tasking” – spiega Elettra Lamborghini a proposito della canzone.

Il nuovo singolo arriva dopo il precedente “Voilà”, con cui l’artista è stata in gara quest’anno al 76° Festival di Sanremo e che ha raggiunto la top20 della classifica singoli in Italia (FIMI/NIQ), oltre ad essere stato uno dei brani più trasmessi dalle radio nei mesi scorsi.

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