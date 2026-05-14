Proseguono gli appuntamenti di STEFANO SENARDI, noto produttore discografico e direttore artistico, da sempre impegnato nella promozione della cultura musicale attraverso nuovi progetti, incontri pubblici e iniziative dedicate alla musica d’autore e alla divulgazione culturale.

Il 22 maggio, alle ore 19.00, sarà alla Scuola Holden di Torino (P.za Borgo Dora, 49) per “Come nascono le canzoni”, un incontro dedicato alla musica e alla narrazione contemporanea, in occasione della presentazione del suo libro “La musica è un lampo” (Fandando), insieme a Raphael Gualazzi con la partecipazione straordinaria di Gloria Campaner, nell’ambito di “Seven Springs il suono della Holden”. Biglietti disponibili qui: https://www.vivaticket.com/it/ticket/seven-springs-raphael-gualazzi-e-stefano-senardi-music-talk/297824

Il 23 maggio, a Cuneo, nell’ambito della rassegna “Città in Note. La musica dei luoghi”, sarà protagonista di due incontri presso la Sala San Giovanni (Via Roma, 4): il primo alle ore 16.00 con Giampiero Alloisio e Claudio Buja, il secondo, alle ore 17.00 con Carmen Consoli.

Alle ore 16.00 parteciperà a Talk About Music. Dalla canzone d’autore all’AI insieme a Gian Piero Alloisio e Claudio Buja, mentre alle 17.00 prenderà parte a Talk About Music. Territori d’arte, un dialogo con Carmen Consoli, moderato da Margherita Devalle, sul legame tra creatività, paesaggio e patrimonio culturale. Entrambi gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/d/italy–cuneo/citt%C3%A0-in-note/

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