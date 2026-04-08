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Two Door Cinema Club arriva live in Italia

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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TwoDoorCinemaClub
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La band indie-rock nordirlandese Two Door Cinema Club arriva live in Italia, con il “15th Anniversary Tour – Performing Tourist History in Full + Their Greatest Hits”, per due imperdibili appuntamenti: 21 Luglio al Festival Del Vittoriale Tener-A-Mente di Gardone Riviera (Bs) e 22 Luglio al Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma.

Il tour celebrerà i 15 anni del loro album di debutto “Tourist History” e, per l’occasione, la band porterà sul palco l’album per intero, insieme ai loro maggiori successi.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 9 aprile.

Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 10 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

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