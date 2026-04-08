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“Così vero”: nuovo brano del cantautore rap Erik Panini, disponibile in radio e in digitale

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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ERICK-PANINI_COSI-VERO_copertina-brano.
ERICK-PANINI_COSI-VERO_copertina-brano.

Da martedì 7 aprile, è disponibile in radio e in digitale “COSÌ VERO, il nuovo brano del cantautore rap ERICK PANINI.

Prodotta da Pierpaolo Guerrini e scritta con Maurizio Martellini,COSÌ VERO(multilink) è l’intensa dichiarazione d’amore tra due persone che si riconoscono come parti di uno stesso tutto, complici di un sentimento che ripara, cura e cresce.

Il testo, attraverso immagini legate al corpo e alla mente, esplora il superamento delle fragilità individuali grazie a un legame equilibrato e profondo.

ERICK-PANINI

ERICK-PANINI

L’unione dei due protagonisti diventa così uno spazio autentico in cui riconoscersi pienamente, fino a dare forma a qualcosa di “così vero”, integro e sincero.

All’interno del brano, ERICK PANINI combina con disinvoltura canto, cantautorato e rap, muovendosi tra atmosfere e registri differenti e dimostrando una sensibilità artistica fuori dal comune. La sua scrittura, attuale e riconoscibile, restituisce un’interpretazione emotivamente coinvolgente.

 «Una sera, Pierpaolo Guerrini mi manda una bozza registrata al volo e mi dice di sistemare il testo e andare in studio due giorni dopo. Appena l’ho ascoltata, ho capito che quella melodia aveva qualcosa di speciale e le parole sono arrivate in modo naturale: così, in pochissimo tempo, “Così Vero” ha preso forma e anima. dichiara ERICK PANINI – È una canzone in cui ho messo tutto me stesso per raccontare un amore autentico, quello che possiamo riconoscere nelle persone più importanti della nostra vita. Se, come dice Dante, è l’amore a muovere le stelle, allora con questo brano provo a muovere il mio mondo e, magari, anche un po’ del vostro».

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