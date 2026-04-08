Quest’anno MARIO BIONDI, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.

Da quel 2006, la carriera del crooner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 Paesi in cui si è esibito, e con certificazioni Oro e Platino dei suoi album.

I festeggiamenti sono cominciati lo scorso anno a settembre con “This is What You Are” risuonata da importanti e famosi musicisti della scena jazz internazionale.

Dopo la riedizione di dicembre “A Very Special Mario Christmas” con i classici del Natale e “Cool Yule (feat. Antonio Faraò)”, e dopo aver participato al 76° Festival di Sanremo ospite di Sayf con Alex Britti portando sul palco la cover di Ray Charles “Hit the Road Jack”, che si è classificata sul podio, Mario Biondi si prepara a un’altra speciale tappa di questi festeggiamenti!

Venerdì 10 aprile uscirà “Prova d’autore” (Sony Music in collaborazione con The Orchard) il primo album in italiano del crooner, un’opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore e di cui ha curato arrangiamenti e produzione.

Venti tracce per festeggiare il compleanno di uno straordinario percorso artistico! Da sempre Mario Biondi, infatti, è anche autore, compositore, produttore e arrangiatore dei suoi brani e questo nuovo disco sottolinea proprio la sua competenza musicale a 360°.

È disponibile il pre-order https://bio.to/provadautore.

L’album uscirà venerdì 10 aprile in digitale e in CD, mentre le copie da collezione in vinile saranno disponibili dall’1 maggio.

La copertina dell’album è un’opera di Fabio Ferrone.

È in radio e disponibile in digitale “CIELO STELLATO”. Un brano originale scritto dal cantautore, che gioca per la prima volta in lingua italiana su sonorità soul-jazz, morbide e raffinate, che raccontano la libertà non come fuga superficiale, ma come conquista interiore.

Il video del brano sarà disponibile da venerdì 10 aprile su Youtube.

Tracklist “Prova d’autore”:

Ciao dottore

Lo so

Questa sera

Tira sassi

Ai ai ai ai ai!

Aiutaci

Invisibile

Mentre vivo

Dimentichiamoci

Un cuore che non dà

Cinica

Il figlio

Si chiama resto

Ancorarsi ancora

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Amami

Cielo stellato

Un’altra volta

Mi fai sentire

Forte

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