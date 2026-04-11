Beatrice Quinta ha ha pubblicato “Felice nella media”

BEATRICE QUINTA ha pubblicato giovedì 9 aprile il nuovo singolo “Felice nella media”, disponibile in presave.

Un brano pop che, con l’ironia che contraddistingue l’artista, racconta insicurezze personali, ansia e conflitto interiore legati alla società e alla percezione di sé. BEATRICE parla di dubbi e crisi di identità con uno sguardo lucido e disincantato, riferendosi alla propria vita come un copione teatrale volutamente imperfetto: una rappresentazione efficace della difficoltà di sentirsi davvero libera e autentica.

“Felice nella media” giunge a poche settimane dalla pubblicazione di “Amore Business”, con cui BEATRICE QUINTA ha inaugurato una nuova fase del suo percorso musicale, seguendo la sua evoluzione naturale verso un immaginario glamour e sofisticato. Una diva contemporanea che ama non prendersi troppo sul serio.

Biografia

Beatrice Visconti, conosciuta come Beatrice Quinta, è una cantautrice siciliana nata e cresciuta a Palermo. Audace, magnetica e spudoratamente teatrale, è una delle voci emergenti più originali del pop italiano. Fin da giovane si è distinta nella scena musicale locale, vincendo concorsi come «Rock 10 e Lode» e «Notti d’Autore». Nel 2020 ha iniziato a plasmare la sua identità artistica, sviluppando un sound pop sensuale, provocatorio e ironico che è diventato rapidamente il suo marchio di fabbrica.

La sua svolta è arrivata nel 2022 con X Factor Italia, dove ha conquistato il pubblico e i giudici con le sue esibizioni audaci, classificandosi seconda e diventando una delle artiste di spicco della stagione. Durante il programma ha pubblicato “Se$$o”, un manifesto della sua visione artistica. Nel 2024 ha pubblicato il suo EP di debutto “Devota” e ha collaborato con artisti come Guè e Dargen D’Amico. Ha inaugurato una nuova era con “Amore Business”, segnando l’evoluzione del suo sound e della sua visione.

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