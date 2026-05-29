«Sono passati 13 anni da quando Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, mi scrisse queste parole. Mi ricordo come fosse oggi quando entrò per la prima volta nel camerino di un mio concerto e, con timidezza, mi chiese cosa pensassi delle sue canzoni. Rileggete bene le parole di questa lettera e pensate che, dopo 13 anni, il 4 luglio 2026 lo vedremo salire sul palco più “grande” che la musica italiana abbia mai visto nella sua storia. Un palco che si è costruito con un grande talento, sì, ma soprattutto con una determinazione che raramente ho visto in un ragazzo della sua età. Ed è proprio questa la cosa che più mi ha colpito di lui fin dall’inizio. Grazie, Nic… Non per l’invito, non per la soddisfazione che provo oggi e neanche per la tua amicizia. Grazie perché, attraverso i tuoi passi, mi hai confermato una cosa in cui ho sempre creduto ma che, col passare degli anni, ogni tanto dimentico: “In un’epoca così buia e priva di speranza, chi vive coi sogni appesi può ancora fare la differenza.” La vita è veramente incredibile. Ci vediamo il 4 luglio a Roma. Fab»

Così Fabrizio Moro sui suoi social (https://www.instagram.com/p/DY16eA5CBxt/?img_index=1&igsh=MXcxNGsya3oxN255MA==), commenta l’invito di ULTIMO a partecipare come unico ospite al maxi evento “ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE”, il concerto record da 250.000 biglietti venduti in 3 ore, in programma il 4 luglio a Roma Tor Vergata.

Intanto prosegue “NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026”, il tour prodotto e organizzato da Friends&Partners, con cui Fabrizio Moro presenta dal vivo i brani contenuti nel suo ultimo album di inediti “NON HO PAURA DI NIENTE” (BMG).

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