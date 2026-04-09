La primavera è finalmente arrivata a Milano e con lei torna quella voglia di uscire, incontrarsi e vivere la città con occhi nuovi.

Lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59 – Milano) si accende di nuova energia, proponendo appuntamenti che accompagnano il cambio di stagione con musica, tradizione e convivialità.

Tra questi, spicca il ritorno del Wunder Mrkt che, eccezionalmente per questo mese, si sposta di una settimana, pronto a riportare il suo mondo fatto di meraviglia, creatività e scoperta.

GIOVEDÌ 9 APRILE

ore 22.00 – Barbera & Champagne con i Ciaparatt

Ingresso gratuito.

Atmosfera tutta milanese: un viaggio nella canzone popolare lombarda riletta con freschezza e ironia, dove il repertorio spazia tra i grandi nomi della tradizione, restituendo al pubblico quel gusto autentico da osteria in cui musica e convivialità si fondono in modo naturale.

VENERDÌ 10 APRILE

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Re-Beat

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 7€ per chi viene a cena.

Giovani musicisti che riportano in vita il twist e il rock and roll attraverso uno spettacolo coinvolgente e pieno di ritmo: dai classici italiani alle influenze internazionali, passando per le colonne sonore che hanno segnato intere generazioni, la pista si trasforma in un grande spazio condiviso dove lasciarsi andare al ballo, prima di proseguire con il dj set dedicato agli anni ’70, ’80 e ’90.

SABATO 11 APRILE

ore 22.30 – Holy Swing Night con Harlem Swing Society

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2026).

Ispirandosi alle origini del genere, la band riporta sul palco il cosiddetto “jazz caldo”, quello che invita a battere il piede, cantare e sognare, e costruisce un ponte tra passato e presente attraverso un repertorio reso immortale da giganti come Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday e Count Basie, restituendo tutta la vitalità di una musica che continua a far ballare generazioni. A seguire Swing Dj set con Leo Fox.

DOMENICA 12 APRILE

ore 11.00 – Wunder Mrkt

Ingresso gratuito.

Nel suo universo fatto di vintage, artigianato, collezionismo e musica dal vivo, tra bancarelle di circa cento espositori provenienti da tutta Italia, l’invito è quello di perdersi tra oggetti unici, storie da scoprire e dettagli che raccontano epoche e passioni diverse, in un’atmosfera che celebra la lentezza e il piacere della scoperta.

ore 15.00 – Hot Jazz Club con Milano Feetwarmers

Ingresso gratuito.

Lo Spirit de Milan si trasforma nel consueto angolo di New Orleans con una formazione capace di restituire tutto il calore del jazz delle origini.

ore 18.00 – concerto di Amanda Tosoni & Andrea Caggiari

Ingresso gratuito.

Il duo porta in scena un viaggio intenso e affascinante nella storia del blues al femminile: dalle worksong dei campi di cotone fino alle grandi voci del Novecento, tra cui spicca Bessie Smith, in uno spettacolo che unisce musica e narrazione attraverso una forte componente evocativa e scenografica.

ore 21.00 – concerto di The Mama Bluegrass Band.

Ingresso gratuito.

La band attraversa il repertorio della tradizione americana con uno stile autentico e coinvolgente. Ispirati anche da lavori come We Shall Overcome: The Seeger Sessions di Bruce Springsteen, i musicisti costruiscono un sound che mescola radici, passione e contemporaneità, regalando al pubblico un finale di giornata vibrante e ricco di suggestioni.

Lo Spirit de Milan è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese!

Per provare i deliziosi piatti della “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato.

Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.

Per informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

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