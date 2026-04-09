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“Orbita”, il nuovo brano dei Dèmodè da venerdì 10 aprile

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Cover-Orbita_Demode.
Cover-Orbita_Demode.

Da venerdì 10 aprile sarà disponibile in radio e in digitale “ORBITA”, il nuovo brano dei DÈMODÈ, il duo musicale formato dalla cantautrice e chitarrista JULIE e dal dj, produttore e autore ANTHONY LOUIS.

Il brano è disponibile in pre-save al seguente link: https://bfan.link/demode-orbita.

 ORBITA è caratterizzato da un sound pop dance, si distingue per una costruzione progressiva che unisce sonorità elettroniche e componenti più classiche. Le ispirazioni alla synth pop degli anni ’80 e ’90, insieme a un groove pulsante e a un rullante dal sapore vintage, aiutano a generare un’atmosfera moderna e allo stesso tempo nostalgica.

Demode_ph-Paolo-Gonella
Demode_ph-Paolo-Gonella

Con questo brano il duo affronta il tema delle relazioni nel quotidiano, sempre più influenzate da dinamiche sociali e timori legati all’esposizione emotiva. È un invito a superare queste barriere, incoraggiando autenticità e presenza nel momento.

«Il brano vuole essere una vigorosa testimonianza di come si presenta il panorama sentimentale attuale. Il timore di esporsi è diventato per molti, un dogma dal quale difficilmente si trova una via di fuga dichiarano i Dèmodè“ORBITA”, nella sua semplicità, cerca di incoraggiare l’individuo a mettersi a nudo nella relazione, a vivere il presente e ad osare senza preoccuparsi del domani, perché, così facendo, si rischia di perdere qualcosa di autentico».

Il sassofono del jazzista torinese Danilo Pala impreziosisce il finale in perfetta sintonia con l’essenza artistica del duo. La direzione esecutiva e creativa è affidata a Milkrec.

www.instagram.com/demode_demode/

www.demodeduo.it

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