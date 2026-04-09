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Disponibile il video di “Free Palestina”, il brano del cantautore Pippo Pollina

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Coverartwork-by-Marc-Raner
Coverartwork-by-Marc-Raner

E’ disponibile il video ufficiale di “FREE PALESTINA(https://www.youtube.com/watch?v=FlDTMjc8YgQ), il nuovo brano del cantautore internazionale PIPPO POLLINA contenuto nell’album di inediti “Fra guerra e pace(Jazzhaus Records / STORIEDINOTE).

Il video, prodotto da Rambaldo degli Azzoni Avogadro e diretto da Enzo De Giorgi, alterna l’esibizione di Pippo in studio a frammenti della guerra in Palestina.

Bombe, rovine e disperazione lasciano progressivamente spazio a manifestazioni in tutto il mondo e a un fiore che sboccia dalle macerie, sottolineando il senso del brano e dell’intero album, ovvero la speranza in un cambiamento e in un futuro migliore, nonostante tutto.

Il cortometraggio è realizzato in gran parte tramite intelligenza artificiale, partendo, in alcuni casi, dall’adattamento in post-produzione di immagini o fotogrammi video già presenti in rete in varie forme.

Kopie von 05-Portrait Pippo Pollina_by Felix Glatzmann
Kopie von 05-Portrait Pippo Pollina_by Felix Glatzmann

Pippo Pollina dichiara:Per il popolo della Palestina, tradito perfino da una propria minoranza armata. Perché la liberazione di quella terra passa dal rifiuto di ogni logica della violenza a tutti i costi. Del muro contro muro. Di chi semina odio per interessi propri o per quelli di chi gli ha armato la mano. La musica suona per la gente. E la gente la guerra non la vuole”.

Il brano è contenuto all’interno del nuovo album “FRA GUERRA E PACE. Il disco di Pippo Pollina si presenta come una dichiarazione politica, un monito poetico e un barlume di speranza in tempi turbolenti. Con una scrittura intensa e una musica ricca e diversificata, l’artista avvicina il pubblico alle storie e ai protagonisti dietro i titoli dei giornali, tra dolore, amore e speranza.

L’album è disponibile solo in formato CD e vinile al seguente link: storiedinote.com

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