Il Comune di Bollate invita cittadini e realtà del territorio a partecipare attivamente alla vita della comunità attraverso l’iscrizione all’Albo comunale del volontariato.
L’Albo raccoglie le persone disponibili a collaborare, in forma volontaria e gratuita, alle attività promosse dall’Amministrazione comunale in diversi ambiti, contribuendo al benessere collettivo e alla cura della città.
Chi può iscriversi
Tutti i cittadini maggiorenni interessati a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per attività di utilità sociale.
Come iscriversi
La domanda di iscrizione deve essere presentata online attraverso lo Sportello Telematico del Comune, compilando l’apposito modulo.
Oppure i moduli compilati possono essere inviati tramite PEC all’indirizzo: comune.bollate@legalmail.it o consegnati di persona all’Ufficio Protocollo
Accedi alla documentazione e alle informazioni dal sito del Comune, sezione notizie
Partecipare all’Albo del volontariato significa contribuire in modo concreto alla crescita della comunità e rafforzare il senso di collaborazione e cittadinanza attiva.
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