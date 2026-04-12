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Bollate. Albo comunale del volontariato: aperte le iscrizioni

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Il Comune di Bollate invita cittadini e realtà del territorio a partecipare attivamente alla vita della comunità attraverso l’iscrizione all’Albo comunale del volontariato.

L’Albo raccoglie le persone disponibili a collaborare, in forma volontaria e gratuita, alle attività promosse dall’Amministrazione comunale in diversi ambiti, contribuendo al benessere collettivo e alla cura della città.

Chi può iscriversi
Tutti i cittadini maggiorenni interessati a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per attività di utilità sociale.

Come iscriversi
La domanda di iscrizione deve essere presentata online attraverso lo Sportello Telematico del Comune, compilando l’apposito modulo.
Oppure i moduli compilati possono essere inviati tramite PEC all’indirizzo: comune.bollate@legalmail.it o consegnati di persona all’Ufficio Protocollo

Accedi alla documentazione e alle informazioni dal sito del Comune, sezione notizie

Partecipare all’Albo del volontariato significa contribuire in modo concreto alla crescita della comunità e rafforzare il senso di collaborazione e cittadinanza attiva.

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