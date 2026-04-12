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“Da noi… A Ruota Libera”: ospiti della puntata odierna

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Francesca Fialdini
Francesca Fialdini

Molti i protagonisti delle interviste di Francesca Fialdini a “Da noi… a Ruota Libera” in onda oggi, domenica 12 aprile alle 17.20 su Rai 1.

Si parte con Barbara Bouchet – interprete del cinema nazionale e internazionale – che, dal 9 aprile, è tornata protagonista sul grande schermo con il film “Finale: allegro”.

A seguire Leo Gassmann, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e ora nel sabato sera di Rai1 con “Canzonissima”, che ha da poco pubblicato il singolo “Oltre”, incluso nell’album “Vita Vera Paradiso”, uscito il 10 aprile.

Poi Francesco Arca e Miriam Dalmazio, tra gli interpreti della nuova serie di Rai 1, “La Buona Stella”, in onda dal 13 aprile in prima serata.

Infine Max Laudadio, una carriera tra tv, radio e teatro, che ha recentemente pubblicato il libro “Il Cantico delle formiche dove, ispirato dai versi de “Il Cantico delle creature”, racconta del suo cambio vita alla ricerca della felicità autentica, trovata nelle piccole cose.

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