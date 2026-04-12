“Pinky Up”: il nuovo singolo delle Katseye

In vista della loro prima esibizione al Festival Coachella venerdì scorso, le KATSEYE hanno pubblicato il loro nuovo singolo, “PINKY UP”.

Il brano, grintoso e ad alto tasso di energia, amplia l’universo che il gruppo femminile, due volte candidato ai GRAMMY®, ha costruito: le Katseye sono sicure di sé, giocose e sempre all’avanguardia nel mondo del pop.

Caratterizzato da percussioni audaci e da una linea di basso preponderante, arricchita da un elegante synth, il brano trasmette un messaggio audace e di ispirazione punk: vivere la vita al massimo e senza esitazioni. Il brano è stato prodotto da dwilly, “hitman” bang e FRANTS.

Diretto da Bardia Zeinali (Kacey Musgraves, Troye Sivan) e prodotto da Roisín Moloney (Beyoncé, Lady Gaga), il videoclip che accompagna la canzone trasforma degli ambienti quotidiani nel personale parco divertimenti delle KATSEYE: un luogo in cui l’accettazione, la sicurezza e la gioia sono protagoniste assolute.

Muovendosi in questi spazi con grande disinvoltura, le ragazze creano la loro realtà personale all’interno di ciò che è ordinario.

Oltre a esibirsi al Coachella, le KATSEYE saranno headliner dei festival Head In The Clouds e Hinterland Music quest’anno e si esibiranno al Governors Ball. Il primo tour in assoluto delle KATSEYE – a sostegno del loro EP “BEAUTIFUL CHAOS” (HYBE x Geffen Records), che ha debuttato nella top 5 della classifica Billboard 200, ha registrato il tutto esaurito in ogni data.

Il gruppo si è guadagnato un posto nella classifica «Post Next: 50 People Shaping Our Society in 2026» del Washington Post. Nel numero di aprile, Vogue ha approfondito i motivi per cui il mondo «non smette di parlare» delle KATSEYE. The Cut, la rivista del New York Magazine, ha raccontato 36 ore della vita dei membri del gruppo nella sua storia di copertina della primavera 2026.

In questo video, The Cut va a fare shopping nei negozi dell’usato con le KATSEYE. Il gruppo ha ricevuto una nomination ai GLAAD Media Awards nella categoria “Miglior artista rivelazione”.

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