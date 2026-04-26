Michael Pipoquinha: 27 aprile, al Cpm Music Institute

Lunedì 27 aprile, alle ore 16.30, il CPM Music Institute di Milano (Via Elio Reguzzoni, 15), la Scuola di Musica fondata e presieduta da FRANCO MUSSIDA, ospita la Masterclass di MICHAEL PIPOQUINHA, tra i più innovativi e apprezzati bassisti della scena contemporanea internazionale.

L’appuntamento, con prenotazione obbligatoria, è gratuito per gli allievi del CPM Music Institute e prevede un contributo di 40 euro per il pubblico.

È possibile riservare il proprio posto al seguente link: https://www.cpm.it/masterclass-di-basso-michael-pipoquinha-27-aprile-2026/

L’incontro, che si terrà presso il Teatro del CPM, rappresenta un’opportunità unica per studenti e musicisti di confrontarsi direttamente con un artista che sta contribuendo a ridefinire il ruolo del basso elettrico nella musica moderna.

Nel corso dell’evento Pipoquinha condividerà il proprio approccio allo strumento, l’esperienza maturata sui palchi di tutto il mondo e una visione concreta del percorso professionale nel mercato musicale internazionale.

Per favorire l’interazione tra il pubblico in sala e l’artista, sarà presente un traduttore dal portoghese

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