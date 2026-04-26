Sergio Bonelli Editore presenta: “Zorro. Man of the dead”

Arriva in libreria e fumetteria il 15 maggio il volume evento che segna l’esordio in Sergio Bonelli Editore di un eroe senza tempo: Zorro, reinterpretato dal talento visionario di Sean Murphy, già celebre per aver rinnovato l’immaginario del Cavaliere Oscuro in Batman: Cavaliere Bianco.
Con ZORRO. MAN OF THE DEAD si torna alle origini del leggendario spadaccino mascherato, proiettandolo in un contesto moderno e spietato, dove mito e realtà si intrecciano senza soluzione di continuità.
Nella città messicana di La Vega, la memoria di Zorro vive ancora, a duecento anni dalla sua ultima impresa, impressa come un marchio indelebile sulla facciata di una chiesa.
Un simbolo di giustizia e ribellione che il potere criminale cerca di cancellare con la violenza, tanto che i narcos arrivano a uccidere l’attore che interpreta l’eroe durante la festa del paese, sotto gli occhi dei suoi figli, Rosa e Diego.
Vent’anni dopo, quando tutto sembra perduto, una nuova figura emerge dalle ombre. Il vendicatore mascherato è tornato, pronto a impugnare la spada e a dichiarare guerra al cartello della droga…
Il volume, con testi e disegni di Sean Gordon Murphy e colori di Simon Cough, è proposto con tre copertine variant, realizzate da Matteo Scalera, Joe Quesada e Lee Bermejo.
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