Dal 29 aprile al 10 maggio, Catania Contemporanea, FIC Festival 2026

Dal 29 aprile al 10 maggio 2026 torna Catania Contemporanea / FIC Festival. Questa settima edizione segna un importante cambio di passo: la nascita di un Comitato promotore che unisce le eccellenze culturali della città (Scenario Pubblico, Teatro Stabile, Istituto Bellini, Università) sotto la direzione artistica di Roberto Zappalà.

Il tema portante sarà la Gentilezza, con un programma diffuso che abiterà piazze, parchi, chiese e teatri.

Tra gli appuntamenti di rilievo:

– Apertura (29 aprile): La parata urbana Bloom’s Parade e la performance body teaches in Piazza Duomo per la Giornata Mondiale della Danza.

– Festa dei Lavoratori al Parco Gioeni (1° maggio): Il parco si trasformerà in un “museo vivo” con performance non-stop e il rito conviviale de Il convivio dei sensi.

– Danza Internazionale e d’autore: Le prime nazionali di Samir Calixto (Brasile) e della compagnia tedesca Of Curious Nature, oltre al ritorno degli olandesi ICK Dans Amsterdam di Emio Greco e Pieter C. Scholten. L’anteprima nazionale di Corpi Liturgici di Roberto Zappalà, itinerario performativo tra le chiese del centro storico.

– Teatro e Sociale: Le Consultazioni poetiche della Troupe de l’Imaginaire, la Virdimura con Donatella Finocchiaro e il teatro in carcere con la regia di Ivana Parisi.

– Musica e Orizzonti: Il concerto del performer egiziano Abdullah Miniawy (10 maggio) nella Chiesa di San Nicolò l’Arena.

– Chiusura (10 maggio): Al Cortile Platamone con Brother to Brother – dall’Etna al Fujidella Compagnia Zappalà Danza e i tamburi giapponesi Munedaiko.

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