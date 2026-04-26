A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Lunedì 27 Aprile alle ore 06:00 di Martedì 28 Aprile 2026, verrà chiuso al traffico il casello di Tortona (km 63+647) in entrata per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) o in alternativa a Novi Ligure per il traffico diretto in A26.
− Dalle ore 22:00 di Mercoledì 29 Aprile alle ore 05:00 di Giovedì 30 Aprile 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Bereguardo (km 21+431) per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in A53 Raccordo Bereguardo-Pavia per il successivo ingresso in Autostrada al casello di Binasco (km 10+503).
Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Bereguardo (km 21+431) dalla medesima carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo precedente Gropello Cairoli (km 30+630) ed il proseguimento in viabilità ordinaria sulla S.S.596 dei Cairoliin direzione Pavia.
Per lavori di manutenzione area verde, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
− Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Martedì 28 e Mercoledì 29 Aprile 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svicolo in entrata da Milano-Viale Cermenate (km A+000) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 allo svincolo MI-via Palatucci MM2 (Km A+700).
Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Giovedì 30 Aprile alle ore 06:00 di Venerdì 1 Maggio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Serravalle Scrivia (km 84+496) per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 84+496).
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Lunedì 27 Aprile alle ore 05:00 di Martedì 28 Aprile 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.59 Corsico/Gaggiano (km 14+965) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Ticinese (km 21+386) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.59 Corsico/Gaggiano (km 14+965) per la medesima carreggiata sud.Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo di S.S.494 Vigevano Lorenteggio (km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
− Dalle ore 22:00 di Martedì 28 Aprile alle ore 05:00 di Giovedì 30 Aprile 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata/uscita da/per S.S.494 Vigevano (km 13+901) per/da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita/entrata per/da S.S.494 MI-Lorenteggio da/per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo
stesso complesso di svincolo.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Lunedì 27 Aprile alle ore 06:00 di Giovedì 30 Aprile 2026, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.13 Agrate (km 21+040) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) ed in uscita per S.P.13 Monza (km 21+040) da carreggiata nord (direzione Usmate). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo Concorezzo (km 21+968). Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 22:00 di Lunedì 27 Aprile alle ore 05:00 di Mercoledì 29 Aprile 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.415 Paullo (km 1+370) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.415 Paullo (km1+370) per la medesima carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
− Dalle ore 22:00 di Mercoledì 29 Aprile alle ore 05:00 di Giovedì 30 Aprile 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per MI-Santa Giulia (km 1+370) da entrambe le
carreggiate nord (direzione A4-Usmate) e sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Via Rogoredo (km 0+390).
A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
− Dalle ore 21:00 di Martedì 28 Aprile alle ore 05:00 di Mercoledì 29 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il Disinnesto S.S. 35/A54 Casteggio (km 0+000) e lo svincolo Pavia Sud/Centro Commerciale Bennet (km 0+357). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso
complesso di svincolo (ingresso da Pavia Sud/Commerciale Bennet km 0+357).
− Dalle ore 22:00 di Martedì 28 Aprile alle ore 05:00 di Mercoledì 29 Aprile 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra lo svincolo Pavia Nord Via Brambilla/ S.S 617 Cremona-Lodi (km 7+030) e il Disinnesto A54/ S.S. 35 Milano Certosa di Pavia (km 8+384), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S. 617 Lodi/Cremona. Contestualmente verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Casteggio) nella tratta compresa tra il disinnesto S.S.35 provenienza Milano/Certosa (km 8+384) e lo svincolo S.P. 617 Lodi-Cremona (km 7+030). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale dallo svincolo Pavia Nord/Stadio/Via Brambilla (km 7+030).
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