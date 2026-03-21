L’Edizione 2026 del Premio Lunezia, annuncia il nuovo impegno sociale per sostenere l’Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme ETS.

Il Premio Lunezia si impegna così a portare parola di questo neo sodalizio attraverso il Red Carpet e in tutte le serate dell’evento previste tra l’estate e l’autunno 2026.

La scelta del Premio Lunezia rivolta all’Istituto Giannina Gaslini è stata citata nel corso dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo, in occasione della cerimonia di premiazione di Serena Brancale, vincitrice del “Premio Lunezia per Sanremo 2026”.

In questa occasione il presidente del Gaslini e di Gaslininsieme Edoardo Garrone ha omaggiato la vincitrice Serena Brancale con un bouquet di ranuncoli “Giannina” della linea Pon Pon® divenuto simbolo nel Nuovo Gaslini. Un fiore speciale che porta il nome della figlia del fondatore dell’Istituto, scomparsa in tenera età, a cui è intitolato l’ospedale pediatrico. “Giannina” accompagna idealmente il percorso di rinnovamento che il Gaslini sta vivendo con il progetto del Nuovo Gaslini, un ospedale sempre più efficiente nelle cure e capace di rispondere ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

In occasione del Festival di Sanremo 2026, l’Istituto Giannina Gaslini è stato infatti presente con diverse iniziative, tra le quali la “Gaslini Charity Night” a bordo di Costa Crociere e il corner Gaslini, a pochi passi dall’Ariston, dove ha distribuito 3000 ranuncoli Pon Pon® “Giannina” a fronte di un’offerta libera a Gaslininsieme, raccogliendo 50 mila euro per la realizzazione del nuovo Ospedale.

L’impegno del Premio Lunezia per il Gaslini non si ferma. Gli eventi estivi e autunnali offriranno particolare attenzione alla causa promossa attraverso il Red Carpet, che anticiperà, per circa un’ora, l’inizio della manifestazione, circostanza dove si diffonderà il messaggio di sostegno al Gaslini tramite Gaslininsieme per il progetto della Musicoterapia. Per tale e inedita iniziativa è possibile contribuire con una donazione sulla pagina di crowdfunding dedicata: https://donaora.gaslininsieme.org/premiolunezia-musicoterapia/.

Il progetto di Musicoterapia dell’Istituto Giannina Gaslini rientra nell’ambito dell’umanizzazione delle cure ospedaliere, ha una durata triennale e, visti i benefici riscontrati, da tre reparti si è ampliato a nove. Prevede attività di musicoterapia, arteterapia e psicomotricità per i piccoli pazienti con l’obiettivo di agire positivamente sugli aspetti psicologico-emotivi, fisici e cognitivi della degenza e dei processi di cura. Nel 2025 hanno beneficiato del progetto 630 bambini e le loro famiglie.

“Unire la vetrina del Red Carpet del Lunezia ai progetti e alle attività di sostegno per l’Istituto Giannina Gaslini, tramite Gaslininsieme, rappresenta per noi un’esperienza unica – afferma il direttore del Red Carpet Marzia Cerolin. – Ci gratifica molto sapere che attraverso la nostra iniziativa, possiamo contribuire a sostenere un progetto così importante per i piccoli pazienti dell’Istituto Giannina Gaslini. Ci auguriamo inoltre che molti protagonisti della musica italiana possano condividere e amplificare questa missione, aiutandoci a darle visibilità e a sensibilizzare anche il vasto pubblico del mondo musicale sull’importanza della nobile attività dell’Ospedale Gaslini».- conclude Marzia Cerolin.

Associazione M.E.C. Music Events Creation – Via Roma 140 – 19122 La Spezia – p.i. 01207230119

Nel corso delle serate del Premio Lunezia 2026, sarà possibile conoscere l’iniziativa in modo più approfondito, grazie alla presenza sul palco di referenti della Fondazione Gaslininsieme e di vari big della musica leggera italiana, nell’ambito di un talk, o meglio un mix tra musica e parole per sensibilizzare il pubblico presente, e quello in collegamento attraverso streaming, radio regionali e servizi Rai.

Per donazioni: https://donaora.gaslininsieme.org/premiolunezia-musicoterapia/

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