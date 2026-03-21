CASA ABIS a teatro con Ancora in 2. Ecco le prossime date

CASA ABIS è un progetto comico, nato dalla coppia formata da Stella Falchi e Gabriele Abis. Un’idea sorta per caso che si è evoluta nel tempo e sta riscuotendo sempre più successo.

CASA ABIS affronta argomenti legati alla vita di coppia di tutti i giorni ma anche situazioni di interesse pubblico e collettivo con un pizzico di ironia tramite i social. Il progetto ha preso piede nel 2022 e ha raggiunto numeri importanti sui diversi canali social, alcuni contenuti sono arrivati a toccare i 27M di visualizzazioni, e con un cross-platform complessivo su tutti i social che supera gli 1.8M.

La coppia sta attraversando i teatri d’Italia con lo spettacolo “Ancora in 2”, con testi e regia di Abis e Falchi e prodotto dalla Vera Agency di Paolo Ruffini. È una commedia ironica e allo stesso tempo spietata sulla vita di coppia.

Si parte dal tema del matrimonio e si attraversano le tappe della convivenza, le crisi e anche i compromessi a cui scendere. In un mondo in cui la coppia stabile, che resta e persiste, sembra qualcosa che appartiene al passato, CASA ABIS racconta al pubblico la relazione duratura. Con il suo stile inconfondibile, in cui non manca la giusta dose di veleno comico, “Ancora in 2” è uno spettacolo che fa ridere e riflettere allo stesso tempo, fornendo agli spettatori una chiave di lettura diversa, ma veritiera, della vita in 2.

I biglietti sono disponibili su TICKETONE.IT e nei punti vendita e circuiti locali.

“ANCORA IN 2” CALENDARIO 2026

29 marzo, LATINA – Teatro Gabriele D’Annunzio

1 aprile, MILANO – Teatro Manzoni

11 aprile, MONZA – Teatro Villoresi

18 aprile, FIRENZE – Teatro Puccini

19 aprile, VOLTERRA – Teatro Persio Flacco

22 aprile, TORINO – Teatro Gioiello

23 aprile, BRESCIA – Teatro Santa Giulia

15 maggio, PADOVA – Teatro Ai Colli

30 maggio, ROMA – Teatro Brancaccio

Info e biglietti

https://www.ticketone.it/ artist/casa-abis/

0572 78903

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti di biglietteria autorizzati e non indicati nei propri comunicati ufficiali.

Canali Ufficiali CASA ABIS Instagram – Tik Tok – Facebook

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia