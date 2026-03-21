Accordo per realizzare nel parco sovracomunale a Pregnana Milanese

I Comuni di Rho, Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago, partner nel Parco Locale del Basso Olona, insieme con Città Metropolitana di Milano, hanno sottoscritto un accordo per realizzare nel parco sovracomunale opere di compensazione legate alla realizzazione di due data center nel territorio di Pregnana Milanese. La scelta dei Comuni è stata di utilizzare queste risorse per interventi coordinati che portino a un rilancio del Parco.

Nelle aree industriali ex Citroën ed ex Iveco CNH, a Pregnana Milanese, sono previsti due interventi che permetteranno il recupero di aree industriali dismesse creando nuove opportunità occupazionali e produttive per il territorio. L’iter dei due progetti è già in corso. La normativa di Città Metropolitana prevede che gli interventi di questa rilevanza debbano mitigare i possibili effetti ambientali anche a livello sovracomunale.

Il Comune di Pregnana Milanese ha scelto di coinvolgere in questo progetto i partner del Parco Locale del Basso Olona e l’accordo prevede di realizzare nel Parco le opere di mitigazione. Gli sviluppatori dei data center verseranno complessivamente più di due milioni di euro. Una porzione sarà impegnata per acquistare il Mulino Sant’Elena, collocato al centro del Parco e al confine tra i quattro comuni. La quota servirà ad acquistare l’immobile – uno degli ultimi mulini ad acqua ancora funzionante sull’Olona – e le aree circostanti. Successivamente i Comuni procederanno alla ristrutturazione dell’edificio per renderlo un punto centrale per il Parco.

La rimanente parte delle risorse sarà utilizzata per potenziare la rete ciclabile di accesso al Parco e di collegamento tra i Comuni. Gli itinerari ciclabili saranno affiancati da filari di alberi e connessioni ecologiche. Con le risorse disponibili sarà realizzato il percorso che dal centro di Vanzago, lungo via Garibaldi, porta al Mulino e l’itinerario che dal nucleo di Pogliano, lungo la SP172, va verso Vanzago e Pregnana scavalcando con un attraversamento protetto la SP229. Le due opere costituiscono sul lato ovest un percorso parallelo all’Olona che rende più agevoli i collegamenti fra i comuni e tra questi e il Parco. Si configura, in questo modo, un primo importante tassello della rete dei percorsi di mobilità lenta del PLIS. Altri seguiranno.

Città Metropolitana e i Comuni del PLIS hanno inoltre condiviso la richiesta ai gestori delle reti elettriche di interrare le linee aeree presenti nel parco al fine di migliorare il paesaggio e la compatibilità ambientale. E’ importante, inoltre, che il potenziamento della rete elettrica nazionale non si traduca in un ulteriore consumo di suolo agricolo e che le linee interrate siano collocate preferibilmente lungo la rete stradale esistente evitando di passare nelle aree di tutele e di pregio come, ad esempio, l’Oasi WWF di Vanzago.

Un ringraziamento a Città Metropolitana di Milano per l’attenzione prestata ai territori e l’aiuto garantito nella realizzazione di questi interventi.

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