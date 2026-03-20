La Città Metropolitana di Milano informa la cittadinanza che, come da consolidata prassi periodica, nei giorni 24, 25, 26 e 31 marzo 2026 saranno effettuati interventi tecnici di taratura e verifica metrologica sui dispositivi di rilevazione della velocità (autovelox e tutor per velocità media) installati sulle strade di propria competenza.

Durante gli interventi saranno presenti cantieri temporanei con deviazioni del traffico, chiusure parziali di corsie (marcia, sorpasso o emergenza), canalizzazioni e – in alcuni casi – utilizzo di cestelli elevatori.

Le modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate con apposita segnaletica verticale e orizzontale, e coordinate dal personale addetto per minimizzare i disagi. Tali operazioni, indispensabili per garantire la correttezza e l’affidabilità delle misurazioni, sono previste dalla normativa vigente in materia di omologazione e verifica periodica degli strumenti di misura utilizzati per il controllo del rispetto dei limiti di velocità.

Le attività interesseranno i seguenti tratti stradali:

. S.P. 14 Rivoltana (direzioni Brescia e Milano), giorni 24 marzo 2026, con interventi su più varchi (km 6+965 – 6+973 – 8+039 – 8+113);

. S.P. ex S.S. 415 Paullese (direzioni Paullo e Milano), giorni 25 marzo 2026, con operazioni su più varchi (km 7+051 – 7+581 – 7+620 – 8+318), inclusi tratti in galleria e sotto cavalcavia;

. S.P. 103 Cassanese Moderna (direzioni Brescia e Milano), giorni 26 marzo 2026 (km 5+280 – 6+240 – 6+315 – 7+296);

. S.P. ex S.S. 412 della Val Tidone (entrambi i sensi), giorno 31 marzo 2026 (km 1+480 – 2+590);

. S.P. 40 Binasco-Melegnano e S.P. 30 Binasco-Vermezzo, giorno 31 marzo 2026 (senza impatto sulla carreggiata);

. S.P. 15 bis Paullese – Circonvallazione Idroscalo, il giorno 15/04/2026.

Durante gli interventi saranno presenti cantieri temporanei con deviazioni del traffico, chiusure parziali di corsie (marcia, sorpasso o emergenza), canalizzazioni e – in alcuni casi – utilizzo di cestelli elevatori. Le modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate con apposita segnaletica verticale e orizzontale, e coordinate dal personale addetto per minimizzare i disagi.

La Città Metropolitana di Milano ricorda che la sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta dell’Ente. L’attività di controllo della velocità, supportata da dispositivi regolarmente tarati e verificati, si inserisce in un più ampio impegno integrato che comprende la manutenzione e potenziamento della rete viaria metropolitana; l’installazione e gestione di sistemi di rilevazione automatica; campagne di educazione e sensibilizzazione alla guida corretta; interventi di moderazione del traffico nei tratti più critici; collaborazione costante con Forze di Polizia ed enti locali.

Questi strumenti contribuiscono concretamente alla riduzione del numero e della gravità degli incidenti stradali, tutelando la vita e l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

Si raccomanda a tutti i conducenti la massima prudenza nei tratti indicati, il rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica temporanea di cantiere.

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