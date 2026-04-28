Donald Trump: dalla sparatoria allo stallo nelle trattative con l’Iran

La sparatoria al Gala dei media a Washington, terzo tentativo di attentato contro Donald Trump, sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer, in onda stasera, martedì 28 aprile, in prima serata su Retequattro.

Spazio poi alla situazione in Medio Oriente: a due mesi esatti dall’inizio del conflitto in Iran, le trattative sono in stallo e il Presidente degli Stati Uniti vede calare i suoi consensi, mentre una parte di opinione pubblica sospetta che sia stato costretto a seguire Israele in quanto ricattato per gli Epstein files.

E ancora, un approfondimento su quanto accaduto durante le manifestazioni per il 25 aprile, dagli insulti alla Brigata Ebraica a Milano, agli spari contro due iscritti all’ANPI a Roma: in diretta la testimonianza di Rossana Gabrieli, colpita e ferita, insieme al marito, dai colpi esplosi da una pistola ad aria compressa.

Tra gli ospiti: Sigfrido Ranucci e Giuseppe Cruciani.

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