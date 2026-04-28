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Donald Trump: dalla sparatoria allo stallo nelle trattative con l’Iran

Davide Falco
By Davide Falco
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La sparatoria al Gala dei media a Washington, terzo tentativo di attentato contro Donald Trump, sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer, in onda stasera, martedì 28 aprile, in prima serata su Retequattro.

Spazio poi alla situazione in Medio Oriente: a due mesi esatti dall’inizio del conflitto in Iran, le trattative sono in stallo e il Presidente degli Stati Uniti vede calare i suoi consensi, mentre una parte di opinione pubblica sospetta che sia stato costretto a seguire Israele in quanto ricattato per gli Epstein files.

 

E ancora, un approfondimento su quanto accaduto durante le manifestazioni per il 25 aprile, dagli insulti alla Brigata Ebraica a Milano, agli spari contro due iscritti all’ANPI a Roma: in diretta la testimonianza di Rossana Gabrieli, colpita e ferita, insieme al marito, dai colpi esplosi da una pistola ad aria compressa.

Tra gli ospiti: Sigfrido Ranucci e Giuseppe Cruciani.

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