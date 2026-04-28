AMOlaVITA e Blind&Guide insieme alla Stramilano

Superare i limiti, condividere il percorso anche se arduo, sorreggersi per conquistare insieme il traguardo. È questo il messaggio potente che prenderà vita il prossimo 3 maggio alla Stramilano, dove l’Associazione Oncologica Milanese AMO la VITA ODV partecipa con l’associazione spagnola Blind&Guide, impegnata nel supporto alle persone non vedenti.

12 atleti non vedenti con le loro 14 guide parteciperanno alla mezza maratona di 21 km, con la maglia di AMO la VITA. Partenza alle ore 8:30 da Piazza Castello. Un’immagine e un evento di concreta collaborazione, fiducia e inclusione: ogni passo sarà il risultato di un legame profondo tra chi guida e chi si affida, dimostrando come la vera forza nasca dalla partecipazione.

Questa sfida sportiva diventa così un simbolo di resilienza e solidarietà, valori che uniscono AMO la VITA e Blind&Guide in una visione comune: abbattere le barriere, fisiche e culturali e promuovere una società più inclusiva. La sinergia tra le due realtà testimonia come il sostegno reciproco possa trasformarsi in energia positiva, capace di ispirare e coinvolgere.

AMO la VITA ODV, da oltre 45 anni al fianco dei pazienti oncologici e dei loro caregiver negli ospedali San Paolo e San Carlo di Milano, porta in questa iniziativa la propria esperienza di assistenza volontaria e vicinanza quotidiana agli ammalati. Dall’accompagnamento alle cure al supporto psicologico e pratico, l’associazione opera ogni giorno per migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie.

La collaborazione con Blind&Guide, attivi nella volontà di abbattere barriere di ogni genere, rafforza ulteriormente l’impegno di essere a fianco delle persone fragili, dimostrando che la fragilità non è un limite, ma una condizione che può essere affrontata insieme, con dignità e determinazione.

Sponsor dell’iniziativa è InveXtra Magazine, che racconta Milano attraverso eventi, sport e lifestyle, valorizzando storie che sanno cogliere il senso più autentico della vita.

Il 3 maggio, alla Stramilano, non si correrà solo per una medaglia. Si correrà per dimostrare che l’unione tra persone, esperienze e realtà diverse può generare un cambiamento positivo. Un passo dopo l’altro, verso una società più umana per tutti.

www.amolavitaodv.it

Altri articoli di sport su Dietro la Notizia