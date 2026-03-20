Il rapper e produttore britannico Fakemink – tra le voci più originali e influenti dell’underground UK rap contemporaneo – arriva per la prima volta in Italia con una data unica, prodotta da Vivo Concerti.

L’appuntamento è previsto lunedì 15 giugno 2026 ai Magazzini Generali di Milano e sarà l’occasione di ascoltare dal vivo i brani del nuovo EP The Boy who cried Terrified.

Sarà possibile accedere all’Artist Presale da mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 10:00 iscrivendosi a questo link: bit.ly/FakeminkArtistPresale.

I biglietti saranno disponibili in prevendita Vivo Club a partire da mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 12:00, mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 26 marzo 2026 alle 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 31 marzo 2026.

Fakemink: a Terrible Beauty . – The Tour segue l’annuncio del suo prossimo album Terrified, in uscita nella primavera del 2026, che si sviluppa a partire dall’EP The Boy Who Cried Terrified, uscito a gennaio 2026, insieme al video di “FML”, che ha segnato un nuovo capitolo visivo e narrativo.

www.vivoconcerti.com

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