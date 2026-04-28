Streeat Food Truck Festival da giovedì 30 aprile

Nella rinnovata Piazza Visconti di Rho , con le sue fontane e i suoi spazi verdi, sarà teatro da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026 dello STREEAT® Food Truck Festival, rassegna dei migliori cibi di strada d’Italia, stavolta in edizione Street Culture, accompagnata da artisti di strada, performance dal vivo, arti visive e street art a ingresso gratuito.

Il festival, nato per diffondere e promuovere la diversità delle arti di strada, collabora con Arteaporté, realtà attiva nella promozione culturale, per esaltare le identità culturali locali, la musica indipendente e gli artisti originali negli spazi urbani. Il pubblico sarà conquistato da buskers, writers, giocolieri, danzatori, performer, cantastorie e molto altro, che si faranno conoscere con la propria arte e speciali workshop dove illustreranno tutte le sfaccettature del loro mondo.

La food court sarà completata da una serie di workshop dedicati alla cultura del mangiar bene su strada che vedranno la partecipazione di esperti del settore e nutrizionisti, e da musica diffusa di qualità accuratamente selezionata da d-Trot, alias Claudio Trotta, fondatore e presidente di Slow Music ETS. Le cucine saranno attive giovedì 30 aprile a partire dalle ore 18.00 e nei tre giorni successivi a partire dalle ore 11.00, per pranzi e cene.

Tra le specialità burritos, tacos e nachos messicani, hamburger e sfilacciato di Scottona, arancini, cassatine e dolci Siciliani, hamburger di Chianina, gnocco fritto artigianale con salumi e formaggi, pizza fritta Napoletana, pucce artigianali Laziali, panini con spalla di maiale allevato allo stato brado, arrosticini di Pecora, olive Ascolane, pesce fritto, crêpes, pancake, waffel, smoothies, cupcake, bubble tea, maxi ciambelle, roesti farcito, smash burger Americano, panini e fritti di pesce, bombette tradizionali pugliesi e focaccia di Altamura e molto altro. Bevanda ufficiale è Molecola; Barinbox e Easy Tank Beer sono partner tecnici del tour 2026.

Così spiegano il vicesindaco e assessore al Commercio Maria Rita Vergani e l’assessora alla Cultura Valentina Giro: “Una occasione per vivere piazza Visconti in compagnia, tra attrazioni e buon cibo. Una atmosfera che speriamo possa aprire la bella stagione, quella in cui si ha voglia di vivere all’aperto con la propria famiglia o i propri amici frequentando il centro della città. Si potranno conoscere esperienze originali e si potrà compiere una sorta di giro d’Italia dei sapori. Avremo live painting, musica diffusa, tante performance da ammirare e applaudire”.

L’ordinanza di Polizia Locale, pubblicata sul sito comunale, indica alcune restrizioni. Dalle ore 07.00 del 29 aprile alle ore 15.00 del 4 maggio divieto di sosta con rimozione forzata al parcheggio retrostante l’ufficio Comunale “Quic” con ingresso da Piazza Visconti. Rimangono utilizzabili il parcheggio Piastra e quello del cortile municipale.

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