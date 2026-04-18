18K – tra i talenti emergenti della scena rap italiana – annuncia le date del Summer Tour 2026, prodotte da Vivo Concerti, che lo porterà in giro per l’Italia.

Già sold out la data evento del 18 maggio 2026 al Fabrique di Milano.

La tournée partirà lunedì 18 maggio 2026 al Fabrique di Milano (Sold Out), per poi proseguire sabato 30 maggio 2026 al Nameless Festival di Lecco, venerdì 5 giugno 2026 all’Ateneika di Cagliari, venerdì 10 luglio 2026 al Let’s Festival di Castelfranco di Sotto (PI), sabato 11 luglio 2026 al Schuster Summer Fest di Roma, giovedì 16 luglio 2026 al Rugby Sound Fest di Legnano (MI), sabato 25 luglio 2026 al Mamamia Estate di Senigallia (AN), domenica 2 agosto 2026 a Piazza Grande “Estate Di Stelle 2026” di Palmanova (UD) e sabato 29 agosto 2026 all’Epicentro Music Festival di Brescia.

Biglietti già disponibili online su www.vivoconcerti.com, ad eccezione di Roma e Senigallia disponibili dalle ore 14:00 di lunedì 27 aprile 2026, e Brescia dalle ore 14:00 di martedì 28 aprile 2026.

18K fonde rap, trap e sonorità più sperimentali, creando un mix potente di testi sinceri, melodie coinvolgenti e beat accattivanti. Con un’energia travolgente sul palco e un’attenzione costante alla qualità della produzione musicale, l’artista rappresenta la nuova generazione del rap italiano: autentico, contemporaneo e destinato a lasciare il segno.

www.vivoconcerti.com

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