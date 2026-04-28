Fujifilm Simone Biavati e Sabatini Fotografia insieme

Esiste una bellezza inaspettata nel fallimento e una perfezione tecnica che nasce dalla sperimentazione pura. Con questo spirito nasce “Ricette per il Disastro”, l’esclusivo workshop fotografico che si terrà a Roma giovedì 14 maggio presso gli spazi di Sabatini Fotografia in Via Germanico, 168/A.

Il workshop vede coinvolto il fotografo, artista e content creator Simone Biavati. È stato proprio Biavati a curare il naming autoironico del format, che gioca su un doppio binario, da un lato celebra il concetto pedagogico dello “sbagliando si impara” e dall’altro entra nel cuore tecnologico del sistema Fujifilm, le celebri “ricette”, ossia le combinazioni meticolose di parametri — Simulazioni Pellicola, bilanciamento del bianco, gestione delle luci e grana — che permettono di ottenere un JPEG finito e professionale direttamente al momento dello scatto. Tutto ciò per svincolare il fotografo dalla post-produzione, restituendo l’emozione del “click” definitivo.

In un’epoca dominata dall’editing estremo, questo workshop rappresenta un ritorno alla consapevolezza del mezzo. Imparare a creare la propria “ricetta” significa dare un’anima ai propri scatti prima ancora che la luce colpisca il sensore, trasformando ogni potenziale “disastro” in una fotografia definita e autoriale.

Il programma della giornata prevede un’esperienza completa tra teoria e pratica; si articola in due momenti pensati per massimizzare l’apprendimento e il contatto con la tecnologia Fujifilm.

Dalle 16:00 alle 18:30 ci sarà il workshop con Simone Biavati, una masterclass interattiva (aperta a un massimo di 30 partecipanti) per esplorare la visione artistica del fotografo milanese, classe 1999, già protagonista della scena musicale e della direzione artistica.

Dalle 18:30 alle 19:30 si aprirà il Touch & Try, ossia un’area dove, supportati dallo Staff Fujifilm, i partecipanti potranno testare i più recenti modelli della Serie X e instax™.

La partecipazione richiede la prenotazione su https://explore.fujifilm.it/eventi e il pagamento della quota di iscrizione del valore simbolico di 10 euro, che non riflette il reale valore formativo del workshop, ma funge da impegno alla presenza.

La cifra sarà interamente recuperabile come sconto su un eventuale acquisto effettuato presso Sabatini Fotografia.

Inoltre, i partecipanti durante l’evento saranno invitati a registrarsi al sito Fujifilm e così riceveranno un buono sconto del 10% per l’acquisto di fotocamere e ottiche digitali (esclusa X100VI) e sulla linea instaxTM – fotocamere e le stampanti istantanee – (esclusi pellicole e accessori), utilizzabile entro 15 giorni dalla data dell’evento. Per chi partecipa solo al Touch & Try, è previsto uno sconto del 5% sempre previa registrazione.

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